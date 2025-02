«Hay tractores cortando el tráfico, hogueras, no avanzamos casi nada»

Celestino J. Vinagre Jueves, 1 de febrero 2024, 07:37 Comenta Compartir

«No nos coge de sorpresa pero uno no se puede acostumbrar a esto». Manuel Saucedo, de 57 años, se gana la vida como camionero desde los 21 y es uno de los transportistas extremeños que está sufriendo el conflicto que ha estallado en Francia por las protestas de agricultores y ganaderos galos.

Natural de Usagre y residente en Almendralejo desde hace años, Manuel ya conoce de sobra cómo 'arden' y se bloquean las carreteras francesas cada cierto tiempo. Ahora lleva sufriendo esta realidad desde la semana pasada.

«Esto ya lo he vivido yo cerca de 15 veces. Afortunadamente esta vez no me ha pasado nada, ni a mí ni a lo que transporto ni al camión. Otros camioneros no pueden decir lo mismo», contaba ayer a HOY de la N-147, en las proximidades de Angulema, en la región de Aquitania, al suroeste francés.

Parado a ratos, circulando en otros instantes, Manuel Saucedo contaba que circulaba por la autovía A-20, en dirección de Limoges (a unos 105 kilómetros), cuando se vio sobresaltado por tractores que cortaban esa vía rápida.

«Los gendarmes nos desviaron por la carretera nacional en la que estoy para no complicar más las cosas», indicaba al extremeño a este diario mientras contaba, en tiempo real, como pasaba a velocidad muy corta junto a una rotonda en la que se había propiciado una gran hoguera a base de neumáticos de vehículos quemados y pacas de paja.

«A mí no me ha pasado nada, hasta ahora. Ni creo que nos pase. Los que están teniendo problemas son los camiones que llevan productos hortofrutícolas. Esos los paran, los abren y tiran lo que llevan dentro», narraba.

Manuel Saucedo lleva casi una semana en Francia, dentro de la flota de Transportes Noriega, empresa de Almendralejo, y su tarea es llevar a clientes francesas material de aluminio perfilado.

«El panorama de estos días con el que nos estamos topando es el mismo. Tráfico cortado a ratos, circulación ralentizada cuando se puede circular, avanzando poco y hogueras cada dos por tres», explicaba a HOY.

«Esto ya lo he sufrido diez o quince veces pero jamás me ha pasado nada. Aquí lo peligroso es llevar fruta y hortaliza. De España o de otros países como Marruecos. Los agricultores están en guerra contra el Gobierno y este, de momento, deja hacer en las carreteras, aunque seamos muchos los afectados», finalizaba Manuel Sauceda.

Su mercancía de aluminio es para un cliente francés. Espera entregarla más pronto que tarde aunque no se atreve a pronosticar cuándo.

Temas

Marruecos

Francia

Almendralejo