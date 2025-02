Los agricultores franceses continúan las protestas a la espera de nuevas concesiones del Gobierno

Los agricultores franceses continúan este martes las protestas y los tractores siguen avanzado hacia París, a la espera de que el Gobierno galo anuncie nuevas ... concesiones para el sector.

Tres semanas después de su llegada a Matignon, el primer ministro Gabriel Attal presentará hoy ante la Asamblea Nacional las prioridades de su gobierno en un discurso de política general. El discurso no terminará con un voto de confianza, según ha decidido el primer ministro. Attal no quiere correr ese riesgo, ya que el Ejecutivo no tiene la mayoría absoluta en la Cámara baja. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo no está obligado a someterse a un voto de confianza.

En plena protesta agraria, se espera que Attal haga nuevas concesiones a los agricultores, después de que las anunciadas la semana pasada resultaran insuficientes para los sindicatos agrícolas. Tras nueve días de protestas, los agricultores comenzaron el lunes lo que han llamado «el asedio de París», el bloqueo de los accesos a la capital para meter presión al Gobierno y arrancarle más concesiones.

«Nuestra determinación es total», aseguró hoy Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), quien desea que las protestas de los agricultores se hagan «en el orden, la calma y el rigor». En una entrevista con la emisora Europe 1, Rousseau pidió al Ejecutivo francés «medidas de urgencia simbólicas» para levantar la movilización.

Los dos principales sindicatos agrarios, FNSEA y Jóvenes Agricultores, fueron recibidos ayer en Matignon por Attal. Rousseau explicó que la impresión que el dio el joven primer ministro durante la reunión era que estaba dispuesto a dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores e «ir más lejos».

A las 8.30 horas varios tramos de las autopistas A1, A4, A5, A10 y A13 estaban cerrados en dos sentidos, mientras que la A6 y la A15 estaban cerradas en dirección de París por los tractores, según Sytadin, el servicio público que informa a los usuarios en tiempo real sobre el tráfico de las carreteras francesas.

El objetivo que se han marcado los agricultores este martes es llegar hasta el mercado internacional de Rungis, a una quincena de kilómetros al sur de París. Rungis, el mercado al por mayor más grande de Europa, es considerado «el vientre de París», ya que abastece a la capital.

«El mercado de Rungis es un símbolo», explicó Christian Convers, agricultor y secretario general del sindicato agrícola Coordinación Rural, en una entrevista en France Info. «Puede que haya controles de mercancías que llegan del exterior porque sabemos que un buen número de mercancías llegan de otros sitios», advirtió Convers, que considera que lo que «está aquí en juego es la supervivencia» de los agricultores.

El Gobierno considera que el mercado de Rungis es una línea roja y no está dispuesto a dejar que los agricultores lo bloqueen con sus tractores. Para garantizar su pleno funcionamiento, el ministerio del Interior desplegó el domingo tanquetas de la gendarmería en sus inmediaciones para impedir el paso de los agricultores.