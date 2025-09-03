Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura

Irene Toribio Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El próximo lunes, 8 de septiembre, nuestra comunidad celebra su festivo regional con motivo del Día de Extremadura. Una jornada que será festivo para los trabajadores de la región y que supondrá el primer 'puente' de este nuevo curso. Las banderas tricolor ondearán en las localidades de la región y los himnos resonarán con fuerza en un día de disfrute para los extremeños que coincide, además, con las festividades de numerosos municipios que durarán varios días. Por eso, algunas de las tiendas y supermercados de Extremadura cerrarán sus puertas este lunes 8 de septiembre. Pero no todas.

Qué tiendas y supermercados de Extremadura abren el festivo del 8 de septiembre

Algunas tiendas y supermercados de las calles comerciales de la región cerrarán sus puertas este lunes 8 de septiembre, aunque se trata de un festivo de apertura autorizada. Esto significa que es un día que aunque no es laborable para la mayoría de los comercios, el gobierno o la comunidad autónoma permite que ciertos establecimientos abran al público con horario libre, a fin de satisfacer la demanda del consumidor.

Uno de los supermercados más aclamados de la región es Mercadona, que cerrará sus tiendas este lunes en todas las localidades excepto en una. El supermercado Mercadona en Don Benito sí permanecerá abierto en su horario habitual este lunes 8 de septiembre.

En el caso de Día, algunos permanecerán abiertos en horario habitual, de 09:00 - 21:30 horas, mientras otros han decidido cerrar sus puertas, por lo que la mejor forma de asegurarte de si abre tu supermercado más cercano es accediendo directamente a la tienda. Por ejemplo, en Badajoz, hemos localizado varios y muestran horarios distintos: cerrará en Fernando Sánchez Sampedro y abrirá en zonas como San Francisco, Ricardo Carapeto o Santa Marina.

En el caso de los supermercados Carrefour, como el del Cáceres o los de Valverde y Granadilla de Badajoz, abren en horario de 10:00 a 22:00 h.

Por otro lado, centros comerciales como El Faro también abrirán sus puertas de forma habitual, no sumándose al cierre por ser festivo regional. «Este 8 de septiembre estarán tanto las tiendas como las zonas de ocio y restauración abiertas», nos comunican desde el centro comercial. De la misma forma, también abrirá El Corte Inglés.

Al tratarse de un festivo de apertura autorizada, la mejor forma de asegurarse del horario comercial de cada tienda y supermercado es accediendo a ellos.

Domingos y festivos de apertura autorizada para los comercios

«El número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis«, explican desde el gobierno, »no obstante, las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada«, añaden.

En Extremadura, estos días son:

- 5 de enero.

- 17 de abril.

- 8 de septiembre.

- 13 de octubre.

- 1 de noviembre.

- 30 de noviembre.

- 6 de diciembre.

- 8 de diciembre.