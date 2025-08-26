La Tomatina de Buñol lanza mañana 120 toneladas de tomate cultivado en Extremadura Una empresa pacense se adjudicó el contrato para suministrar el fruto rojo que protagoniza una celebración mundialmente conocida

Carga de los camiones llenos de tomates procedentes de Extremadura que este miércoles protagonizarán la Tomatina de Buñol.

Todo listo para la gran celebración roja. Buñol se prepara para festejar este miércoles, 27 de agosto, su tradicional Tomatina. Los camiones que recorrerán las calles de la localidad valenciana ya han cargado los 120.000 kilos de tomate que se lanzarán los miles de participantes.

En esta ocasión, el fruto procede de Extremadura y protagonizará una fiesta muy esperada tras la dana, que quiere simbolizar la «tranquilidad» tras las devastadoras inundaciones que sufrió la Comunidad Valenciana.

«Después de lo vivido, esto es decir que los valencianos estamos aquí para volver, renacemos y estamos preparados para lo que nos venga». Así lo ha destacado el primer teniente alcalde y concejal de Tomatina y Fiestas de la localidad de Buñol, Sergio Galarza.

Entre las 12.00 y las 13.00 horas, los tomates extremeños volarán por las calles de la localidad valenciana de 10.000 habitantes, tiñendo de rojo fachadas y participantes en una batalla lúdica que acapara el foco mediático y de las redes sociales.

Las 120 toneladas de tomates tipo pera procedentes de la provincia de Badajoz ya están preparadas en Buñol, tras un contrato público del Ayuntamiento que fue adjudicado por 54.912 euros -impuestos incluidos- a la empresa Alius Trading, una S.L. con sede en Don Benito y dedicada al «cultivo convencional y ecológico» de tomate y sus derivados.

«Es un tomate que se cultiva exclusivamente para la Tomatina, no es apto para el consumo humano y si no fuera porque lo gastamos en esta celebración, no se plantaría», ha apuntado Galarza.

Para este año se espera volver a colgar el cartel de «no hay billetes» con una previsión de un total de 22.000 personas que participarán en la fiesta, además de los invitados del Ayuntamiento. «Esperamos que sea una Tomatina buena, que fluya tranquila y que la podamos disfrutar todos», ha apuntado Galarza.

El impacto de la Tomatina, ha destacado el concejal, no solo influye a la localidad de Buñol sino que también alcanza a toda la provincia de Valencia, por los viajes contratados en teleoperadoras, los desplazamientos, la comida y los festivales a los que también acuden los turistas en otras localidades.

A pesar de que no se sabe la magnitud del efecto de la Tomatina en la localidad, la cifra que ha dejado otros años asciende a alrededor de 300.000 euros en el Ayuntamiento, lo que ayuda a paliar el gasto. «Luego por la parte de asociaciones y todas las teleoperadoras y demás, el volumen de ingresos es mucho más grande», ha apuntado el concejal.

Visitantes de todo el mundo

La Tomatina, que este año tiene el nombre de 'Tomaterapia' tras la dana, recibirá en su 78 edición visitantes «de todo el mundo». «Viene sobre todo mucho turista hindú, mucho australiano y mucha gente de 'la terreta', aunque ha dejado de venir el visitante japonés», ha apuntado Galarza.

