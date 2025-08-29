Festivos de septiembre 2025: el BOE confirma el primer puente de tres días del nuevo curso

D.H. Viernes, 29 de agosto 2025, 09:10 Comenta Compartir

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa: los estudiantes regresan a las aulas, los trabajadores vuelven a la rutina tras las vacaciones de verano y muchos ya echan un vistazo al calendario laboral 2025 en busca de un respiro. Aunque este mes no suele contar con festivos nacionales en España, sí existen festividades autonómicas y locales que permiten disfrutar de algún día libre. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Resolución de 15 de octubre de 2024, la Dirección General de Trabajo ha publicado la lista oficial de fiestas laborales para este año.

Festivos en el mes de septiembre

Como cada año, trabajadores y estudiantes contarán con un día de descanso el próximo 8 de septiembre en nuestra comunidad. Los trabajadores tanto de Cáceres como de Badajoz tendrán puente por la celebración del Día de Extremadura.

Ese mismo día, además, será festivo en otras comunidades como Asturias, que recoge su propio festivo en el mes de septiembre, ya que el próximo lunes 8 de septiembre se celebra el Día de Asturias.

En Canarias también habrá días festivos este septiembre, ya que varias islas celebran sus patronas. En Gran Canaria será festivo el 8 de septiembre por la festividad de Nuestra Señora del Pino. En La Graciosa, el descanso llegará el lunes 15 de septiembre, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Volcanes. Y en Fuerteventura, los habitantes podrán disfrutar de un día libre el viernes 19 de septiembre, en honor a Nuestra Señora de la Peña.

En el caso de Cataluña, el mes de septiembre también trae un día marcado en el calendario: la Diada, o Fiesta Nacional de Cataluña, que se celebra el jueves 11 de septiembre. Sin embargo, al caer entre semana, este año no dará lugar a puente.

Por otro lado, en Cantabria sí habrá un puente de tres días. La comunidad celebra el lunes 15 de septiembre la festividad de La Bien Aparecida, su patrona, lo que permite enlazar con el fin de semana.