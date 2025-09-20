El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas

R. H. Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Este fin de semana, Extremadura está experimentando una caída drástica de las temperaturas, esperable tras los últimos días de calor que hemos sufrido en la región, con termómetros que llegaron a marcar 40 grados en Navalmoral y Mérida este jueves.

No obstante, el pasado viernes las temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya fueron más bajas, con máximas de 36,7 grados en Madrigal de la Vera, 36,2 en Navalmoral de la Mata y 35,9 en Torrecilla de los Ángeles.

Las mínimas, por el contrario, se registraron en Nuñomoral (14,7), Alburquerque (15,1) y Fregenal de la Sierra (15,2).

Previsiones

Este sábado, 20 de febrero, la Aemet prevé intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en descenso o sin cambios, con termómetros que oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 16 grados de mínima y los 36 de máxima, y entre 17 y 33 en la de Cáceres

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur al oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

Este domingo, 21 de septiembre, las predicciones indican intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, y no se descarta algún chubasco aislado de madrugada en el extremo nororiental.

Las temperaturas experimentarán una caída notable, con termómetros que marcarán entre 13 y 29 grados en la provincia de Badajoz, y entre 14 y 26 en la de Cáceres. Los vientos soplarán del oeste al noroeste, flojo con intervalos moderados.

El comienzo de la próxima semana no traerá novedades climatológicas, con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados, y con mínimas por debajo de los 15. Tampoco hay previsión de precipitaciones.