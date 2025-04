El terremoto de Marruecos se siente en Extremadura

R. H. Sábado, 9 de septiembre 2023, 08:47 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Un devastador terremoto ha dejado en Marruecos 1.300 muertos y más de 1.800 heridos. El seísmo, con epicentro la localidad de Ighil, en la región de Marrakech, se ha notado en varias provincias españolas. La onda expansiva del terremoto, con una magnitud de 6.9 en la escala de Richter, ha llegado hasta la ciudad de Cáceres. Residentes del centro de la capital sintieron pasada la medianoche de este sábado el leve temblor.

En redes sociales, usuarios de distintos puntos de la ciudad comentaron su experiencia. Un vecino de la avenida Virgen de la Montaña afirmaba haber sentido cómo se movían los muebles en su casa. También vecinos de Antonio Silva lo notaron. «Empezaron a tintinear los pendientes y otros objetos que tenía en la mesita; encendí la luz y vi que se estaban moviendo, y en la cama sentí como si me mareara», relata una vecina que lo vivió. «Fueron unos segundos bastantes largos, al principio pensé que eran ruidos del piso de arriba», añade.

En Twitter numerosos usuarios lo comentaban la pasada madrugada: «En varias zonas de Cáceres notaron el temblor. Mi hermana en Rodríguez de Ledesma», apuntaba uno. «El terremoto de Marruecos lo he sentido en Cáceres. Qué disparate», escribía otro. En cambio, hubo otros vecinos que no lo advirtieron: «Yo soy sensible al temblor y no noté nada».

Lo cierto es que el Instituto Geográfico Nacional ha recibido avisos desde Badajoz, Cáceres, Don Benito y Guareña. Los servicios de emergencia atendieron seis llamadas al 112, emitidas desde las capitales de provincia de Cáceres y Badajoz.

Condolencias de Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado sus condolencias a los afectados por el terremoto ocurrido esta pasada noche en Marruecos.

En concreto, muestra sus condolencias a los familiares de los fallecidos y desear una pronta recuperación a los heridos. Asimismo, en un mensaje en su perfil personal en redes sociales, recogido por Europa Press, subraya «la solidaridad y el apoyo del pueblo extremeño en estos duros momentos», recoge E. P.

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara también ha trasladado un mensaje de apoyo solidaridad al pueblo de Marruecos. «Todo mi afecto para los familiares de las víctimas del trágico terremoto que se ha producido esta madrugada», ha escrito Fernández Vara este sábado en su cuenta de Twitter.

Temas

Terremotos

Cáceres