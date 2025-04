Said Aboufaris: «No he dormido en toda la noche pendiente de mi familia desde Cáceres»

Said Aboufaris estaba entrando en ese momento del día en que los ojos se cierran y solo se oye la calma justo cuando el móvil ... empezó a pitar. Uno, otro, otro... 98 mensajes en solo unos minutos. Buscó el teléfono con rapidez, abrió whatsapp y empezó a ver fotos enviadas por sus sobrinos sobre los momentos de pánico que se vivían en las mismas calles donde se crio el presidente de la comunidad musulmana de Cáceres.

Sobre las 23.20 horas de la noche (una más en España), un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido Marruecos. Las autoridades siguen contando muertos, que este sábado supera el millar. La familia de Said se ha salvado. Viven en Fquih Ben Salah, a unos 170 kilómetros de Marrackech, pero aun así las imágenes que le llegan reflejan destrucción. Una pared caída sobre un coche, otra junto a una furgoneta, grietas dentro de las viviendas.

«Al ver 98 mensajes en mi móvil, lo abrí rápidamente y empecé a leer y ver fotos. No he dormido en toda la noche. He estado en contacto con padres, hermanos y amistades que viven en Marrakech, Agadir... He hablado por vídeo y todo el mundo se ha echado a la calle».

Recibió imágenes de incertidumbre y miedo en su barrio: De niños llorando, de conocidos que no sabían qué hacer.

Su familia notó que se movía la tierra bajo sus pies. «Mi padre estaba dormido y también notó las lámparas moviéndose y mi madre estaba en el baño y casi se resbala. Casi todo Marruecos ha sentido el terremoto».

En su ciudad los daños no han sido tan graves como en la zona rural de los alrededores de Marrakech, donde señala que hay muchas viviendas antiguas hechas con piedra, barro y otros materiales de peor calidad que los que se usan en los municipios de mayor población. Pero, aún así, han tenido daños y vivieron la noche con miedo.

Ampliar Furgoneta junto a una pared derrumbada. HOY

Como presidente de la comunidad musulmana de Cáceres, Said Alboufaris está dispuesto a recaudar fondos para las familias de los marroquíes que residan en Extremadura y que se hayan podido ver afectados por el seísmo. «Siempre que podemos, echamos una mano».

Aunque no sabe exactamente cuántos compatriotas residen en la región. Entre otras cosas porque hay muchos casos, como el suyo, de personas que ya tienen la nacionalidad española. Llegó con 18 años y ya tiene 51.

Ampliar Grieta abierta en la pared del domicilio de un familiar de Said Aboufaris por el seísmo. HOY

El municipio que probablemente tenga una mayor población de marroquíes en la región, señala, es Talayuela, donde encuentran trabajo en el tabaco y el campo.

Said Aboufaris ha acudido este sábado a abrir la tienda donde trabaja, una marroquinería de su hermano en la avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña. Desde allí sigue pendiente de la actualidad y de las repercusiones del terremoto.