El tercer Alvia con Madrid ofrecerá desde este lunes 3.200 plazas semanales

Los servicios ferroviarios de Extremadura sumarán este lunes otra mejora con la implantación de un tercer Alvia en las comunicaciones entre Madrid y Badajoz. Renfe ... pondrá mañana en funcionamiento esta nueva relación, que circulará el equivalente a seis días la semana con viaje de ida y vuelta, lo que permitirá añadir 3.200 plazas de tren en las conexiones de la capital española con la región.

Esta novedad tiene además un atractivo añadido para los usuarios de Plasencia, ya que por primera vez un tren Alvia entrará en la ciudad como parte de las comunicaciones con Madrid.

Junto a esto, también se estrenará la conexión directa entre Badajoz y Cáceres, lo que dejará el viaje entre las dos capitales de provincia de la región en alrededor de 45 minutos.

El nuevo Alvia partirá a las 6.36 de Badajoz de lunes a viernes. Pasará por Cáceres a las 7.22 y a las 7.58 por Plasencia, donde este lunes será recibido por plataformas ciudadanas. A las 8.43 se prevé la parada en Navalmoral de la Mata. La llegada a Madrid será a las 10.46, casi una hora antes que el mejor horario actual. Los sábados este tren cambia. Saldrá a las 18.10 y llegará a las 22.18 horas (con paradas a las 18.57 en Cáceres, 19.33 en Plasencia y 20.16 en Navalmoral). Los domingos no circulará.

El recorrido de vuelta será por la tarde, todos los días excepto los sábados. Saldrá de Atocha a las 18.09, con llegada a Navalmoral a las 20.13, a Plasencia a las 20.58, a Cáceres a las 21.37 y a Badajoz a las 22.28. Como en el caso anterior, no parará en Mérida.

El resto de horarios, excepto en fin de semana, se mantiene sin cambios. Sobre todo el Alvia de las 7.21, que suele llenarse en Badajoz con empleados públicos que trabajan en Mérida.

El tercer Alvia facilitará realizar gestiones en Madrid, ya que saldrá antes y regresará más tarde (el último servicio ahora es a las 16.38). Incluso habrá una opción aún más tardía para los usuarios de la mitad norte de la región, con un tren que saldrá de Atocha a las 19.08 y llegará a Cáceres a las 23.19 horas.

Tres años de mejoras

La llegada del tercer Alvia, que fue anunciada hace más de un año, es el fruto de la paulatina puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura después de cientos de millones de inversión.

Tras casi catorce años de obras, la línea de alta velocidad se estrenó de forma parcial en julio de 2022. En aquel momento un tren Alvia con servicio diario de ida y vuelta entre Madrid y Extremadura empezó a circular por la plataforma y las nuevas vías instaladas entre Plasencia y Badajoz.

A pesar de que técnicamente era posible (y de hecho así se hizo en su presentación), ese tren no pasaba por Plasencia, ya que para Renfe la entrada y salida en esa ciudad suponía perder demasiado tiempo. En su lugar, se puso un autobús como lanzadera hasta la cercana estación de Monfragüe, en la línea convencional, donde sí se detenía este nuevo servicio. El Ministerio de Transportes se comprometió entonces a que, con el tiempo, habría parada en Plasencia. Ahora se cumple ese anuncio.

El Alvia empezó a circular con obras pendientes entre Plasencia y Badajoz, especialmente en los accesos a las estaciones. Una vez terminados esos trabajos, el siguiente paso se dio a finales de 2023 con la puesta de servicio de la catenaria, lo que permitió el primer tren electrificado en Extremadura. Con ello, podía alcanzar en ese tramo una velocidad de 200 kilómetros por hora, con la consiguiente reducción en tiempos de viaje.

A comienzos del pasado año Renfe anunció una nueva mejora, aunque para ello era necesario esperar a que dispusiera de trenes de las series 730, que son los que funcionan bajo la marca comercial Alvia. La llegada de nuevas máquinas Avril a la línea que da servicio a Asturias y Galicia permitiría destinar esos convoyes a otros servicios.

Con ello, la previsión era disponer de un segundo Alvia en Extremadura a comienzos del verano, y así fue. Aunque en realidad se trató de la sustitución del Talgo Intercity por este servicio, con lo que no se añadió ninguna nueva conexión. Pero se mejoraba en comodidad y fiabilidad, además de aprovechar la electrificación entre Plasencia y Badajoz.

Cuando se anunció el segundo Alvia ya se dio a conocer que la región contaría con un tercer tren de este tipo en las conexiones con Madrid, lo que en principio se esperaba para finales del pasado año. Pero ha debido esperar a que haya trenes disponibles y a las obras.

Adif ha completado este año el llamado baipás de Mérida, que permite la conexión directa entre Cáceres y Badajoz, evitando con ello la entrada en la capital autonómica, que es el principal nudo de comunicaciones ferroviarias de la región.

Queda la duda, no aclarada por el Ministerio de Transportes, de si este recorrido será el definitivo o si se debe a las obras de duplicación de las vías entre Mérida y Aljucén, un tramo por el que pasan las líneas de Madrid, Ciudad Real y Sevilla. Estos trabajos obligarán a cortar el servicio seis meses, aunque aún no hay fecha para ello. De ese modo, no tenía mucho sentido estrenar el tercer Alvia y modificar después los horarios por esta actuación.

La siguiente mejora llegará con la implantación del ERTMS, el sistema de gestión del tráfico que emplean las líneas de alta velocidad, previsto para 2026. Ya se han hecho a cabo pruebas con trenes a 300 kilómetros por hora. Los nuevos servicios no pueden alcanzar esa cifra, ya que aún circulan por la línea convencional entre Plasencia y Madrid, pero el tendido ya ha quedado homologado para futuros servicios de alta velocidad.

En cuanto al resto de la línea, siguen avanzando las obras entre Plasencia y Talayuela, anunciado para 2028. Y aún no hay trazado definitivo entre Talayuela y Madrid, con el paso por Toledo como principal condicionante. Como alternativa, Adif electrificará la vía convencional, con lo que espera ofrecer en 2030 otra mejora para Extremadura.