Renfe mantendrá los horarios de los trenes con el tercer Alvia, incluido el que llenan empleados públicos de Badajoz a Mérida

Renfe mantendrá los horarios de las conexiones actuales con Madrid, salvo cambios puntuales, con la implantación del tercer Alvia el 9 de junio.

La entidad ... puso ayer a la venta los billetes para viajar en este nuevo servicio, que supondrá una tercera conexión de larga distancia con Madrid. También inició la comercialización para desplazarse durante el verano en el resto de servicios de la línea.

El nuevo Alvia partirá a las 6.36 de Badajoz de lunes a viernes. No tendrá parada en Mérida, con lo que llegará a Cáceres en apenas 46 minutos. Pero este servicio sí entrará en Plasencia, algo que no hacen los otros dos Alvia en la actualidad. La llegada a Madrid será a las 10.46, casi una hora antes que el horario actual. Los sábados este tren cambia. Saldrá a las 18.10 y llegará a las 22.18. Los domingos no circulará.

Por la tarde, todos los días salvo los sábados el tercer Alvia regresará de Atocha a las 18.09, con llegada a Badajoz a las 22.28, de nuevo con parada en Plasencia pero no en Mérida.

Ampliar Horarios trenes Madrid - Badajoz María Díaz

Ampliar Horarios trenes Badajoz - Madrid María Díaz

Con este cambio, los viajeros que acuden a Madrid por motivos profesionales o administrativos tendrán más tiempo para realizar sus gestiones. Actualmente el Alvia de vuelta sale de Atocha a las 16.38 y el nuevo lo hará hora y media más tarde.

Incluso habrá una opción aún más tardía para los usuarios de la mitad norte de la región. Actualmente hay un tren diario (excepto los sábados) que sale de Madrid a las 17.54 y llega a la capital cacereña a las 22.09. Será desplazado por el nuevo Alvia, pero a cambio un servicio que sale de Atocha a las 19.08, y que ahora sólo llega a Talavera de la Reina, se prolongará hasta Cáceres, con llegada a las 23.19.

También hay un cambio el fin de semana. El Alvia que sale de Badajoz a las 8.16 se retrasa a las 8.30, con llegada a Madrid a las 12.58. A esto se suma el tercer Alvia, con salida los sábados a las 18.10; y el mismo servicio de vuelta, a las 18.09 el domingo.

Con el tercer Alvia Plasencia gana una relación directa, que ahorrará hasta 35 minutos el viaje a Madrid al eliminar el traslado en autobús a la estación de Monfragüe. Pero con esa parada los viajeros de Cáceres pierden hasta 21 minutos. Los usuarios de Badajoz recuperarán ese tiempo, e incluso ganarán más, al no tener que entrar en Mérida.

Mejora de horarios

El resto de servicios no cambia e incluso Renfe mejora algunos horarios, sobre todo de Alvia. Se mantiene el que sale de Badajoz a las 7.17 horas (que partirá un poco más tarde, a las 7.21) y que se llena principalmente con empleados públicos que acuden a trabajar a Mérida.

Sin embargo, la entidad no aclara si el tercer Alvia será directo de Badajoz a Cáceres debido a las obras en marcha en Mérida (que a 9 de junio no afectan al resto de servicios en la ciudad) o si se tratará de un horario definitivo. El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que ese tren accederá a la capital autonómica cuando terminen los trabajos de duplicación de las vías hasta la estación de Aljucén. En tal caso, los horarios volverían a cambiar.