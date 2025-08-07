Tejeda de Tiétar recuerda a Zacarías Andrade, 'Cari', su quiosquero más famoso Este vecino querido por todos, atendió el quiosco de la plaza del Rollo de la localidad tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas

Vecinos de la localidad cacereña de Tejeda de Tiétar han recordado a su poppular paisano 'Cari' con la publicación colectiva 'El kiosko', un libro editado por la Diputación de Cáceres.

Zacarías Andrade, conocido como 'Cari', era una persona querida por todos, así lo recuerdan grandes y pequeños en la población Tejeda de Tiétar, donde nació y donde, tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas, atendió durante años el quiosco de la Plaza del Rollo. En este establecimiento, además de chucherías, vendía revistas, prensa nacional y regional. Este vecino «tan querido» falleció en 2013.

Es 'Kari', en este caso con K, el protagonista de la publicación titulada 'El kiosko', una obra colectiva que pretende homenajear al quiosquero más famoso y popular de este municipio cacereño. Sus autores son José Antonio Paniagua e Isabel García Escudero. La publicación cuenta con las ilustraciones de los niños y niñas del CRA Vera-Tiétar, además de los pintores y acuarelistas Wolf Domke, Javier Villarín y Jesús del Ama.

La historia de 'Kari'

'El kiosko' narra la aventura de 'Kari', alternándola con los dibujos realizados por niños y niñas del CRA. «Hemos querido recordar sin tristeza a alguien a quien todos hemos querido mucho, recordarlo a través de un cuento que puede ser para todas las edades», ha dicho uno de sus autores, José Antonio Paniagua.

«Y a la vez, Kari irá hablando de planetas, de la vía láctea, del planeta Tierra, de un pueblo llamado Tejeda, de dehesas, gargantas, de Monfragüe y su castillo, la Ruta de los Pontones, la casa de tía Agapita, el rollo o de 'La Muerte Pelona'. Un recuerdo y una enseñanza, como la que brindó toda su vida Cari», ha destacado a su vez la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

500 ejemplares

La Diputación de Cáceres ha editado por el momento 500 ejemplares. Los beneficios íntegros recaudados por la venta de esta obra irán destinados a una escuela en el Chaco, Paraguay, lugar donde ejerció como maestra la misionera María Dolores Paniagua, también nacida en Tejeda de Tiétar. De hecho, a su muerte, el gobierno paraguayo puso nombre a una nueva escuela.

El proyecto se ha presentado en la noche de este miércoles, con la asistencia de autores y vecinos del municipio, que junto a la alcaldesa de la localidad, Lola Paniagua, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recordaron al quiosquero.

Morales felicitó a los autores por el trabajo realizado y manifestó su satisfacción por que la imprenta provincial pueda recibir manuscritos de este tipo, «que hacen comunidad, recuerdan parte de su historia, implica a grandes y pequeños y muestra lo agradecido que puede ser un pueblo».