HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
Presentación de la publicación 'Kari' en Tejeda de Tiétar. HOY

Tejeda de Tiétar recuerda a Zacarías Andrade, 'Cari', su quiosquero más famoso

Este vecino querido por todos, atendió el quiosco de la plaza del Rollo de la localidad tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:29

Vecinos de la localidad cacereña de Tejeda de Tiétar han recordado a su poppular paisano 'Cari' con la publicación colectiva 'El kiosko', un libro editado por la Diputación de Cáceres.

Zacarías Andrade, conocido como 'Cari', era una persona querida por todos, así lo recuerdan grandes y pequeños en la población Tejeda de Tiétar, donde nació y donde, tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas, atendió durante años el quiosco de la Plaza del Rollo. En este establecimiento, además de chucherías, vendía revistas, prensa nacional y regional. Este vecino «tan querido» falleció en 2013.

Es 'Kari', en este caso con K, el protagonista de la publicación titulada 'El kiosko', una obra colectiva que pretende homenajear al quiosquero más famoso y popular de este municipio cacereño. Sus autores son José Antonio Paniagua e Isabel García Escudero. La publicación cuenta con las ilustraciones de los niños y niñas del CRA Vera-Tiétar, además de los pintores y acuarelistas Wolf Domke, Javier Villarín y Jesús del Ama.

La historia de 'Kari'

'El kiosko' narra la aventura de 'Kari', alternándola con los dibujos realizados por niños y niñas del CRA. «Hemos querido recordar sin tristeza a alguien a quien todos hemos querido mucho, recordarlo a través de un cuento que puede ser para todas las edades», ha dicho uno de sus autores, José Antonio Paniagua.

«Y a la vez, Kari irá hablando de planetas, de la vía láctea, del planeta Tierra, de un pueblo llamado Tejeda, de dehesas, gargantas, de Monfragüe y su castillo, la Ruta de los Pontones, la casa de tía Agapita, el rollo o de 'La Muerte Pelona'. Un recuerdo y una enseñanza, como la que brindó toda su vida Cari», ha destacado a su vez la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

500 ejemplares

La Diputación de Cáceres ha editado por el momento 500 ejemplares. Los beneficios íntegros recaudados por la venta de esta obra irán destinados a una escuela en el Chaco, Paraguay, lugar donde ejerció como maestra la misionera María Dolores Paniagua, también nacida en Tejeda de Tiétar. De hecho, a su muerte, el gobierno paraguayo puso nombre a una nueva escuela.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El proyecto se ha presentado en la noche de este miércoles, con la asistencia de autores y vecinos del municipio, que junto a la alcaldesa de la localidad, Lola Paniagua, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recordaron al quiosquero.

Morales felicitó a los autores por el trabajo realizado y manifestó su satisfacción por que la imprenta provincial pueda recibir manuscritos de este tipo, «que hacen comunidad, recuerdan parte de su historia, implica a grandes y pequeños y muestra lo agradecido que puede ser un pueblo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tejeda de Tiétar recuerda a Zacarías Andrade, 'Cari', su quiosquero más famoso

Tejeda de Tiétar recuerda a Zacarías Andrade, &#039;Cari&#039;, su quiosquero más famoso