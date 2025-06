Suprimido por una «incidencia operativa» el nuevo Alvia que entró en funcionamiento el lunes

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 11 de junio 2025, 09:21 Comenta Compartir

El nuevo Alvia que entró en funcionamiento el pasado lunes proporcionando una nueva conexión entre Extremadura y Madrid ha sido suprimido en la mañana de este miércoles por una «incidencia operativa», según indican desde Renfe.

El tren afectado es el programado de lunes a viernes con salida de Badajoz a las 6.36 horas y llegada a Atocha a las 10.46 horas, una hora antes que el Alvia que hasta ahora realizaba el primer servicio de la mañana (a las 7.21 horas).

El ferrocarril se ha suprimido en origen, por lo que no ha salido de Badajoz, y los pasajeros que tenían previsto viajar en ese convoy han sido reubicados en el siguiente Alvia, el segundo servicio de la mañana que parte a las 7.21 horas (un servicio que se mantiene sin cambios tras la puesta en marcha del tercer Alvia). Hay que recordar que el servicio en el que han sido recolocados sale casi una hora más tarde (concretamente 50 minutos después que ese primer tren), por lo que los viajeros se han visto obligados a esperar. Además, hace parada en Mérida y tiene prevista su llegada a la capital española después de las once. Por otro lado, dicho tren, cuya ruta no pasa por Plasencia, hará parada en esta ocasión en esta ciudad para dejar y recoger a los usuarios que tenían planificado coger el Alvia que ha sido suprimido. Estas circunstancias pueden hacer que el tren acumule mayor retraso en su llegada a Madrid.

Dos días operando

Dos días ha estado en marcha este nuevo Alvia. Comenzó a operar el lunes y, tras estas dos jornadas funcionando, este miércoles el servicio ha sufrido su primer problema que ha obligado a su cancelación.

El tren cancelado forma parte de una nueva frecuencia de los servicios ferroviarios de Extremadura que pretende aumentar la conexión con Madrid. Su implantación está planteada como una de las mejoras en las comunicaciones entre Badajoz y la capital española.

El nuevo Alvia parte a las 6.36 de Badajoz de lunes a viernes. Pasa por Cáceres a las 7.22 y a las 7.58 por Plasencia. A las 8.43 tiene programada la parada en Navalmoral de la Mata. La llegada a Madrid es a las 10.46, casi una hora antes que el mejor horario actual. Los sábados este tren cambia. Sale a las 18.10 y llega a las 22.18 horas (con paradas a las 18.57 en Cáceres, 19.33 en Plasencia y 20.16 en Navalmoral). Los domingos no circula.

El recorrido de vuelta es por la tarde, todos los días excepto los sábados. Sale de Atocha a las 18.09, con llegada a Navalmoral a las 20.13, a Plasencia a las 20.58, a Cáceres a las 21.37 y a Badajoz a las 22.28. Como en el caso anterior, no para en Mérida.

Este servicio tiene dos características principales: tiene conexión directa Badajoz-Cáceres, ya que no entra en Mérida (aunque no se ha aclarado si es por las obras en marcha), y pasa por Plasencia, algo que no hacen los otros dos Alvia. En su lugar, tienen parada en la estación de Monfragüe, conectada por autobús.

El tercer Alvia enlaza las dos capitales de provincia en 45 minutos y ofrece a Plasencia una conexión de altas prestaciones con Madrid. Pero también tiene sus inconvenientes. Para los viajeros de Badajoz, el tiempo que ahorran al no pasar por Mérida lo pierden con la parada en Plasencia. Algo que también afecta a Cáceres, ya que esa operación implica que el viaje a la capital española dure más tiempo que en los otros dos Alvia. Y la estación que más viajeros aporta en la región, la de Mérida, queda fuera de este servicio.

Tres años de mejoras

El Alvia se estrenó en Extremadura en 2022, aún sin línea electrificada. En 2024 se sumó una segunda frecuencia al sustituir el Talgo Intercity. Desde el pasado lunes existe esta tercera relación con un nuevo horario.

