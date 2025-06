El tercer Alvia se estrena con puntualidad pero pocos pasajeros

Puntualidad, pero pocos pasajeros. Renfe estrenó ayer la tercera conexión con Alvia entre Madrid y Extremadura, un paso más en la mejora de los ... servicios ferroviarios en la comunidad desde que en 2022 entrara en funcionamiento la nueva línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz. Un avance que quedó parcialmente empañado por la escasa aceptación de viajeros, sobre todo en el tren de primera hora de la mañana.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destacó en la red social X: «Cuando llegué al ministerio solo circulaban trenes diésel por Extremadura. Hoy hay tres frecuencias diarias que circulan íntegramente en modo eléctrico por toda Extremadura, y entre Cáceres y Badajoz hoy se tardan 46 minutos. Para los que dicen que no se avanza». En realidad, la circulación en modo eléctrico sólo es entre Plasencia y Badajoz, entre Talayuela y Plasencia no existe esa mejora.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, valoró de forma positiva la implantación del nuevo servicio, pero no pasó por alto el bajo número de viajeros. «Es un avance», señaló en declaraciones recogidas por Europa Press, aunque afirmó que entre Badajoz y Cáceres sólo viajaron veinte personas. Por ese motivo, espera que Renfe reajuste los horarios para conseguir una mayor eficiencia, ya que los dos primeros servicios de la mañana con Madrid están separados por apenas 45 minutos.

En cuanto al PP extremeño, considera que la mejora se debe a las reclamaciones de la Junta. Por su parte, el PSOE regional pidió alegrarse «de las cosas buenas que pasan, aunque lo haga el Gobierno de Pedro Sánchez».

Los trenes que circulan con la marca comercial Alvia en Extremadura forman parte de la serie 730, que son vehículos híbridos que tienen tanto tracción diésel como eléctrica. Por eso pueden conectarse a la catenaria ya en servicio entre Plasencia y Badajoz, lo que permite más velocidad y fiabilidad. Además, cuentan con más espacio y cafetería.

Tres años de mejoras

El Alvia se estrenó en Extremadura en 2022, aún sin línea electrificada. En 2024 se sumó una segunda frecuencia al sustituir el Talgo Intercity. Desde ayer hay una tercera relación con un nuevo horario. Este tren saldrá de lunes a viernes de Badajoz a las 6.36 y llegará a Atocha a las 10.46, una hora antes que el Alvia que hasta ahora realizaba el primer servicio de la mañana, a las 7.21 (un servicio que se mantiene sin cambios). Los sábados partirá a las 18.10 y entrará en Madrid a las 22.18. En cuanto a la vuelta, todos los días salvo los sábados regresará de Atocha a las 18.09, con llegada a Badajoz a las 22.28.

Este servicio tiene dos características principales: tiene conexión directa Badajoz-Cáceres, ya que no entra en Mérida (aunque no se ha aclarado si es por las obras en marcha), y pasa por Plasencia, algo que no hacen los otros dos Alvia. En su lugar, tienen parada en la estación de Monfragüe, conectada por autobús.

El tercer Alvia enlaza las dos capitales de provincia en 45 minutos y ofrece a Plasencia una conexión de altas prestaciones con Madrid. Pero también tiene sus inconvenientes. Para los viajeros de Badajoz, el tiempo que ahorran al no pasar por Mérida lo pierden con la parada en Plasencia. Algo que también afecta a Cáceres, ya que esa operación implica que el viaje a la capital española dure más tiempo que en los otros dos Alvia. Y la estación que más viajeros aporta en la región, la de Mérida, queda fuera de este servicio.

En cuanto al horario, el tercer Alvia permite llegar antes a Madrid y regresar más tarde. Pero las 6.36 puede ser demasiado temprano, sobre todo porque menos de una hora después sale otro tren de Badajoz. El problema está en la entrada en Madrid, muy saturada por los servicios de la línea convencional y sobre todo por los cercanías. Esto complica añadir una tercera relación de larga distancia con Extremadura.