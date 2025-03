Solo el 15% de los extremeños reconoce que llega con facilidad a final de mes

Solo el 15,5% de los extremeños reconoce que llega con facilidad a final de mes. El alza de los precios y los bajos salarios ... sitúa a los habitantes de esta región como unos de los que más dificultades económicas tiene del país.

Están casi 4,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (19,9%). Solo en Canarias (10,7%), Murcia (12,5%) y Andalucía (15,4%) el porcentaje es menor. País Vasco (29,3%), Castilla y León (26,2%) y La Rioja (26,1%) se sitúan en la parte alta de la tabla.

Son datos que forman parte de la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ella Extremadura no sale bien parada, pues indica que el 30% de la población que vive en esta comunidad autónoma está en riesgo de pobreza, lo que supone 315.000 extremeños.

Son aquellos que están por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, sus ingresos son menores de 10.088 euros al año (calculado con los datos de 2021) en hogares de una persona. Para los compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, el umbral es de 21.185 euros. La pobreza severa la sufren aquellos extremeños cuyos ingresos anuales son la mitad de esos topes.

Para encontrar a un extremeño con estas características, que se sitúa en la pobreza más grave, normalmente hay que acudir a las entidades que suelen repartir comida en la región a familias vulnerables. Lo sabe bien A. P. D., un cacereño que prefiere no dar su nombre y que esta semana se acercaba a la organización social Acisjf, con sede en la Casa de los Ovando Saavedra, en Cáceres. «Estoy en el paro y llevo viniendo a recoger comida desde hace tres meses», cuenta este hombre de 51 años que sobre todo se ha dedicado a la hostelería. «Nunca pensé en encontrarme en esta situación. También he tenido negocios propios y me podía permitir una semana de vacaciones al año. Ahora eso es impensable», comenta. Recibe una ayuda de 500 euros al mes y últimamente reconoce que no puede hacer frente al pago del alquiler de la casa.

En su caso no llega a los ingresos medios anuales por persona en Extremadura (10.133), que son los más bajos del país, frente a los 13.008 euros de media en el conjunto nacional.

Tras la región extremeña, las comunidades con ingresos medios anuales más bajos son Murcia (10.632) y Andalucía (10.703), mientras que País Vasco (16.427 euros), Navarra (15.970) y Madrid (15.695) presentan los más altos.

«La tasa de riesgo de pobreza solo tiene que ver con los ingresos de las familias. Detalla si alguien está por encima o debajo de un determinado nivel de ingresos. Cuando se habla de riesgo de pobreza no se está hablando solo de personas que viven en la calle o en una chabola, sino que el concepto es mucho más amplio, pues indica fundamentalmente vulnerabilidad. Habrá personas en una pobreza extrema, otras que llegan con dificultad a fin de mes o que incluso llegan a fin de mes, pero si tienen algún problema, por ejemplo, en su negocio, lo pasarían mucho peor», explica Jesús Pérez Mayo, profesor titular de Economía de la Universidad de Extremadura y director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

Pérez Mayo apunta que hay otra tasa denominada AROPE, que también mide el riesgo de pobreza y exclusión social. En ese indicador Extremadura también sale perdiendo y se sitúa en el 36,9%, con el porcentaje más elevado del país.

«Para que alguien aparezca que está en riesgo de pobreza según la tasa AROPE tiene que o bien estar en pobreza monetaria por los bajos ingresos, o bien no poder hacer frente a una serie de necesidades o vivir en un hogar con un baja intensidad laboral entendida como que hay desempleo o trabajo en precario. Estando en cualquiera de las tres situaciones ya se incluye como persona en riesgo de pobreza», indica Pérez Mayo.

Vacaciones y comida

Y dentro de ese concepto la encuesta de condiciones de vida del INE alude a otros aspectos como que el 11,8% de los extremeños sufre retrasos de pagos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses o que el 42,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos o para irse de vacaciones al menos una semana al año.

Además, el 23,1% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 3,8% comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

En términos generales, indica que en 2022 el 11% reconoció tener mucha dificultad para llegar a final de mes. Son tres puntos porcentuales más que en 2021. «Aunque los ingresos hayan mejorado, pues han pasado de 9.500 a 10.133 euros, la capacidad de los hogares para hacer frente a sus necesidades es menor», apunta Mayo, en una clara alusión al escenario inflacionista en el que se encuentra todo el país.

El perfil de la pobreza

En cuanto al perfil de las personas que están en riesgo de pobreza, según detalla Pérez Mayo, ha habido un cambio en los últimos 15 años. «Antes los mayores de 65 eran quienes presentaban los mayores problemas atendiendo a los ingresos anuales por la pensiones. Lo que ha ocurrido desde la crisis de 2008, con una recuperación tan leve, es que ahora tienen un importante peso los menores de 16 años. El porcentaje de niños que viven en un hogar con una renta insuficiente ronda el 28%», detalla el director de Cáritas Mérida Badajoz.

Los malos datos para Extremadura respecto al resto del país, tanto en la tasa AROPE como en la que solo mide los ingresos, se suele repetir cada año.

«Esto de tener los salarios más bajos en Extremadura no es nuevo, lleva así años. Y las pensiones que se cobran ahora vienen dadas por las cotizaciones pasadas. Eso cambiará en la medida en que se transforme el mercado de trabajo, es decir, la estructura económica de Extremadura», indica Pérez Mayo, que espera que así sea, porque si no la única alternativa será el sector público.