HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo consejero de Gestión Forestal, Francisco José Ramírez, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. HOY

Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero

La unificación de competencias en el control de la masa forestal y la prevención de incendios implica una reestructuración de toda la consejería

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:16

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura cambia al completo tras la salida de su anterior titular, Ignacio Higuero ... , quien dimitió a comienzos de agosto por datos falsos en su currículum profesional. La unificación de las competencias de prevención de incendios y cuidado de bosques en una misma dirección general implica la reestructuración de todo el departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  6. 6

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  9. 9 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Casas de Don Pedro
  10. 10

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero

Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero