Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura cambia al completo tras la salida de su anterior titular, Ignacio Higuero ... , quien dimitió a comienzos de agosto por datos falsos en su currículum profesional. La unificación de las competencias de prevención de incendios y cuidado de bosques en una misma dirección general implica la reestructuración de todo el departamento.

La marcha de Higuero supuso la desaparición del último vestigio de Vox en el Ejecutivo regional. El exconsejero llegó al puesto tras la dimisión de Camino Limia, elegida por el partido de Santiago Abascal para ser su representante en el gobierno extremeño de coalición con el PP.

Tras la ruptura de este pacto en julio del pasado año Higuero decidió romper con Vox y quedarse en el Gobierno de la popular María Guardiola. Pero después del escándalo generado por el contenido de su currículum ha sido sustituido por un nombre fuerte del PP, Francisco José Ramírez, exdiputado autonómico y hasta ahora director general de la empresa pública GPEx.

Sus primeras semanas al frente de la consejería han estado marcadas por el mayor incendio forestal de la historia de Extremadura, el de Jarilla, con 17.300 hectáreas arrasadas. La presidenta extremeña anunció el pasado viernes nuevos cambios en la consejería para reforzar la actuación frente a estas emergencias, unas modificaciones que se han publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que implican una reestructuración al completo de Gestión Forestal, aunque se mantiene con una secretaría general y tres direcciones generales.

La principal novedad es que se agrupa en un mismo organismo la gestión forestal y la prevención y extinción de incendios, «de manera que haya una más eficaz coordinación de las políticas en materia forestal».

Las direcciones generales de Prevención y Extinción de Incendios y de Gestión Forestal, Caza y Pesca se unen en la nueva Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los Incendios. A cambio, pierde las competencias en materia de autorizaciones de cambio de cultivo de forestal a agrario, que pasan a Agricultura «con el fin de dotar de mayor agilidad a la tramitación de estos expedientes en los que se ven afectadas competencias de varias direcciones generales, siendo mayoritaria la intervención de órganos directivos adscritos a la citada consejería», recoge el DOE.

El nuevo órgano aúna por tanto las labores de prevención y extinción de incendios con el control y aprovechamiento de la masa forestal. El resto de tareas que antes tenía la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca se agrupan en la nueva Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, que nace con el objetivo de absorber «todas las competencias que fomentan la actividad económica y fijan población en el mundo rural». También se encargará de las funciones de control de los Agentes del Medio Natural. Además, asume la coordinación de las actuaciones relativas a las políticas sobre el reto demográfico y la fijación de la población en el territorio, que hasta ahora estaban en la Consejería de Agricultura.

Este nuevo órgano asume por tanto competencias que estaban inicialmente asignadas a la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia. Ahora pasa a ser sólo de Infraestructuras Rurales y se centrará en la gestión de los regadíos, los caminos rurales y las vías pecuarias.