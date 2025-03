Los socialistas extremeños respaldan la amnistía «con la nariz tapada»

En el PSOE de Extremadura hay pocas dudas sobre cuál será el resultado de la consulta que el partido ha lanzado esta semana y que ... está centrada en la amnistía que se concederá a los líderes del 'procés', aunque la palabra no aparezca en ella. Creen en el partido que el voto mayoritario será favorable, aunque a muchos de los más de 9.000 militantes que pueden participar en la consulta hasta este sábado, no les guste esta concesión a los independentistas catalanes.

«Muchos votamos con la nariz tapada», reconocen algunos de los militantes socialistas consultados por este periódico. «Nos tragamos el sapo de la amnistía, porque no queremos bajo ningún concepto que Vox maneje el Boletín Oficial del Estado», dicen otros.

El exsecretario general de los socialistas extremeños y expresidente de la región, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en un artículo publicado este jueves en HOY, titulado 'Falta de respeto', no solo rechaza la concesión de la amnistía, sino que llama a los militantes a votar en contra. «Los militantes socialistas tenemos en nuestras manos demostrarles que somos dueños del destino del PSOE. Ya se hizo en 2016 y podemos volver a hacerlo ahora, aunque solo sea para demostrar que no somos un bando de estorninos que van y vienen de norte a sur, de este a oeste, de izquierda a derecha sin aparente lógica y sentido», dice el expresidente en su escrito.

«Juan Carlos Rodríguez Ibarra está en su derecho de opinar libremente y, por tanto, respeto absoluto a sus palabras». Es la valoración más extendida entre los militantes socialistas consultados. «Es una voz autorizada dentro del partido y es libre para decir públicamente lo que opina», dicen también. Aunque la 'llamada a la rebelión' que lanza en su artículo no ha gustado ni mucho menos a todos.

«Las críticas se hacen en el seno del partido», dicen unos. «Resulta curioso que alguien que no permitió ni un susurro en su contra durante todos los años que dirigió este partido, como tampoco lo consintió Guillermo Fernández Vara, levante ahora la voz y critique y cuestione de forma permanente a la dirección nacional, a Pedro Sánchez, al secretario general elegido con solvencia por la militancia».

Especialmente porque en el PSOE extremeño no se quiere, frente a lo que parece que reclama Rodríguez Ibarra, que se repita lo que ocurrió en 2016, cuando el aparato del partido se posicionó contra Pedro Sánchez y se vio obligado a dimitir como secretario general. Entonces también estaba en juego la gobernabilidad de España. «El PSOE se abrió en canal y decidió, frente al criterio de Sánchez, permitir que gobernara el PP de Mariano Rajoy», recuerdan algunos militantes. «Pero en las siguientes primarias volvió a ser el elegido por las bases».

Ese apoyo al líder del PSOE y presidente en funciones está hoy fuera de toda duda para la mayoría de los militantes extremeños. Por eso la opinión mayoritaria es que, «aunque la postura de Rodríguez Ibarra es respetable, no creo que tenga capacidad para modificar el sentido del voto».

Un voto que tanto cargos orgánicos como militantes apuestan que será favorable a la dirección nacional, en defensa de la amnistía como herramienta política a través de la que resolver el conflicto catalán, aunque la fórmula elegida no ha gustado tampoco a todos.

'¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?'. Es la pregunta que hasta el sábado pueden responder los militantes socialistas extremeños de manera telemática y ese día en las casas del pueblo. Durante dos horas en las localidades con menos de un centenar de militantes. Durante ocho horas, mañana y tarde, en las que superan esa cifra.

«Los estatutos del partido dejan claro que la Ejecutiva federal no está obligada a preguntar sobre la amnistía, solo sobre el pacto con Sumar para el gobierno de coalición; pero, aun así, ha querido ampliar la pregunta», recuerdan dirigentes del partido en la región. «Acuerdos en unos y otros casos que, como ha dicho el secretario general, están dentro de la Constitución».

Pero no opinan lo mismo todos los dirigentes ni militantes. «Es una pregunta abierta y nada clara, en la que no aparece la palabra amnistía, porque al final el objetivo es que las bases den un sí a Sánchez», interpretan algunos. «En cualquier caso, aunque no se nombra al bicho, todos sabemos qué estamos votando», reconocen otros.

Evitar al «monstruo»

Los hay también que prefieren esperar hasta el último momento. «Creo necesario conocer la letra pequeña de esa propuesta de ley de amnistía antes de votar a favor o en contra en la consulta, porque lo cierto es que no tenemos ninguna explicación, no sabemos en qué términos se quiere conceder».

La falta de explicación respecto a una negociación marcada por el secretismo es otra crítica común entre buena parte de los militantes consultados. Pero hay quienes creen que «la responsabilidad de que haya ocurrido así, que se nos llame a una consulta cuando la cosa está hecha, es de la propia militancia, que no ha pedido esa explicación». El motivo, dicen también, «la falta de una masa crítica en las bases en un partido que, como otros, cada vez es más piramidal y en el que cada vez más también gustan menos las voces discordantes».

Sin embargo, quienes llevan formando parte del PSOE extremeño muchos años consideran que no ya la disciplina, sino la confianza en la dirección del partido es precisa para la marcha de cualquier formación. «Y en Pedro Sánchez se confía», dejan claro. De ahí también el convencimiento de que sus concesiones contarán con el visto bueno de la militancia, de un PSOE que en la región ha virado, bajo la dirección de Guillermo Fernández Vara, al ritmo de Sánchez, a cuyo lado se ha posicionado el expresidente extremeño.

Pero más allá del camino elegido y andado por el todavía secretario general, «guste más o menos la propuesta de la Ejecutiva federal, los socialistas de la región la refrendarán para evitar un gobierno de PP con Vox, que sería lo que pudiera ocurrir tras una repetición electoral», resume otro dirigente de partido.

«Yo no quiero la amnistía ni que se desequilibre más la financiación autonómica, pero he votado sí en la consulta, porque entre mal y peor, elijo mal, porque no puedo permitir que gobierne el monstruo», reconoce un militante de base. «Hubiera preferido no apoyar la amnistía, pero he votado sí; acepto un mal menor por un bien mayor, que es conseguir que el PSOE siga al frente de un gobierno progresista», concluye otra militante.