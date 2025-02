El PSOE de Vara vira al ritmo de Sánchez

Ana B. Hernández Domingo, 22 de octubre 2023, 07:29 Comenta Compartir

A una semana de que se cumplan seis años de la declaración de independencia de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió el pasado jueves en el Senado la amnistía para los encausados por el 'procés' y un referéndum de secesión.

«La amnistía es el punto de partida de un destino: que Cataluña vote su independencia», dijo Aragonès en la Comisión General de Comunidades Autónomas que había convocado el PP con el fin de que los presidentes regionales se posicionaran sobre la negociación abierta entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.

A ese debate en el Senado no acudió ninguno de los tres presidentes socialistas ni participaron tampoco los senadores por designación autonómica. El PSOE buscó con su estrategia empequeñecer el acto y reducir el desgaste que la negociación de la amnistía está generando al partido, plegado al silencio oficial ordenado por Moncloa que ya no se saltan, siquiera, los considerados como barones críticos. Ese grupo cada vez más reducido en el PSOE de Pedro Sánchez y en el que, si alguna vez estuvo dentro el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, parece que ha abandonado de manera definitiva. Vara sí participó de la citada Comisión y escuchó a Aragonés y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, como vicepresidente segundo del Senado que es en la actualidad.

«En la España del sí o del no, yo vivo en la de los matices», ha declarado en alguna ocasión quien hoy sigue siendo el líder de los socialistas extremeños, a la espera de que se celebre el congreso extraordinario en el que se materializará su relevo en el cargo orgánico.

Aunque su forma de hacer política ni antes ni ahora ha sido la de su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (que acuñó aquello de que tener dos lenguas no significa tener dos bocas, referido a la Cataluña de Jordi Pujol), y sus divergencias con las demandas catalanas nunca fueran tan contundentes, sí ha manifestado en ocasiones sus críticas a los independentistas y a las cesiones obtenidas de Sánchez. Pero incluso esa posición se ha ido diluyendo de forma paulatina hasta convertirse hoy, y con él también el PSOE de Extremadura, en uno de los principales valedores de Pedro Sánchez y su negociación para seguir al frente del Gobierno de España.

Tanto es así que ha sido Rafael Lemus, secretario general de los socialistas pacenses y también senador, quien ha impulsado el manifiesto de apoyo al presidente en funciones, «para mostrar a los españoles que en el PSOE no hay debate interno en torno a la investidura, sino respaldo a nuestro secretario general para que la lleve a cabo», tal como Lemus contó a este diario.

Pero lo cierto es que el respaldo a Sánchez y su política, ni por parte del PSOE de Extremadura ni de la mano de quien sigue siendo su secretario general, había sido nunca antes tan explícito como ahora.

«Hay opciones para que el independentismo sea irrelevante en España y, si no se hace, es porque importa bastante más el futuro electoral de algunos que el futuro del país». Esta es solo una de las muchas declaraciones de Fernández Vara que están recogidas en la hemeroteca. De esa época, no tan lejana, en la que incluso llegó a decir que probablemente abandonaría el PSOE si su partido pactaba con los independentistas para la conformación de un gobierno en España.

El nuevo discurso

Siete años después, su discurso es diferente. En este tiempo, aunque ha expresado su malestar por la eliminación del delito de sedición, por la modificación del de malversación y por la concesión de los indultos a los líderes del 'procés', lo ha hecho de manera mucho más tímida. Un viraje a medida que se ha ido acortando la distancia larga que una vez le separó de su secretario general.

«Ni las declaraciones se pueden descontextualizar ni se puede obviar lo ocurrido en estos siete años en España», responden desde el PSOE extremeño cuando se les consulta por la razón que explica el cambio de postura. «El partido se rompió por dentro para que el PP pudiera gobernar en 2016», recuerdan. «Pero se cruzó de brazos y en Cataluña hubo dos referéndum y una declaración unilateral de independencia; si alguna vez ha habido riesgo de ruptura en España ha sido con el Partido Popular», subrayan los socialistas extremeños, convencidos de que la actual situación política es mucho mejor para la convivencia y la unidad de España que en los tiempos de Mariano Rajoy en Moncloa.

Quienes conocen a Vara sostienen que en realidad el expresidente extremeño no ha variado un ápice en su defensa de la unidad territorial. «Pero las circunstancias cambian, las soluciones varían y ahora urge ponernos de acuerdo por la gobernabilidad de España».

Y avanzar en la resolución de un conflicto, dicen, que ha existido siempre, que no es posible atajar en los tribunales y que no conllevará la ruptura del país. «Ninguna de las concesiones a los independentistas estos años ha tenido nada que ver con la integridad de España», dejan claro. «Lo único que se ha logrado estos años con el PSOE es reducir su número, el que el PP elevó hasta el 48% en Cataluña», recuerdan. «Y no habrá referéndum, es anticonstitucional», garantizan, eso sí, con el mismo énfasis con el que en el pasado se descartaron los indultos y después la amnistía, la que ahora se ve tan cerca para los líderes del procés.

De hecho, sobre esta última decisión, guardan silencio. «No sabemos en qué va a consistir, sí que estará dentro de la Constitución», afirman las fuentes consultadas, que no van más allá, si acaso para sugerir que el posible paso no perjudicará a Extremadura. La comunidad extremeña, sostienen, se beneficiará en todo caso de la estabilidad nacional y el consenso político.

«Si al PP tanto le preocupan las cesiones a los independentistas, que se abstenga, como ya hizo el PSOE en su momento, y permita que Pedro Sánchez gobierne. Lo que ha quedado claro es que Núñez Feijóo no puede, que no suma en un parlamento que es reflejo de la pluralidad del país y que no entienden».

Los populares han criticado que Aragonès se convirtiera en el propio portavoz del PSOE en el acto del Senado. «Los socialistas otorgamos mucho valor al hecho de que el presidente de la Generalitat, en lugar de convocar referéndum ilegales y declarar la independencia de Cataluña, venga a Madrid a decir lo que piensa». Y así insisten de nuevo en que, hoy por hoy, apoyar la hoja de ruta de Sánchez es el único camino posible, aunque les ponga frente al espejo de lo guardado en las hemerotecas.

