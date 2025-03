Konrad pasará por la región sin aumentar el riesgo de inundaciones

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de marzo 2025, 13:50 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

La borrasca Konrad, la nueva que regará Extremadura a corto plazo, ha empezado a dejar su huella. De forma muy tranquila, focalizada sobre todo en el sur de la provincia de Badajoz y en el este de la provincia cacereña en su límite provincial con territorio pacense. Y permitiendo momentos de sol en una vasta parte de la comunidad autónoma. Las precipitaciones son bastantes moderadas y, por ahora, nada exageradas aunque sirven para seguir llenando unos embalses, por lo demás, que presentan ya una buena imagen. Porque llueve sobre mojado y las escorrentías no van a cesar hasta final de mes, como poco.

La situación hidrológica está, por ahora, bajo control. En territorio cacereño de la Confederación del Tajo solo hay activado un aviso rojo por caudal inquietante en río. Se sigue dando en la localidad de Coria, donde pasa el río Alagón con mucha agua. Según fuente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ya no hay avisos rojos en ríos y gargantas en otras localizaciones extremeñas.

En cuanto a embalses dependientes del organismo hidrológico, sigue la tónica de ayer. Siguen aliviando las presas de Rosarito (vinculado a Extremadura aunque en territorio tanto castellanoleonés como castellanomanchego), con 500 metros cúbicos por segundo; Valdeobispo (90 m3/s); Jerte (80); Borbollón (67) y Rivera de Gata (60 metros cúbicos por segundo). Un metro cúbico por segundo de agua equivale a mil litros de agua por segundo.

Mientras, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa a HOY que las presas que están aliviando son las mismas: Horno Tejero, Villar del Rey, Los Molinos, Los Canchales y Cancho del Fresno. Horno Tejero suelta 3 metros cúbicos de agua por segundo, que va a parar por el cauce del río Lácara y se recibe en el embalse de Los Canchales. De aquí salen 3 metros cúbicos por segundo.

Mientras, el embalse de Villar del Rey, que abastece a Badajoz, libera 29 m3/s. El que más agua suelta es el de Los Molinos, con 46 metros cúbicos, que discurren sin incidencias por el río Matachel y se recogen en Alange, un embalse que le cuesta mucho recoger agua y ya sobrepasa los 152 hectómetros cúbicos. Por último, la presa de Cancho del Fresno, en Cañamero, sobre el río Ruecas, alivia a razón de 6 metros cúbicos por segundo.

Es la consecuencia directa del paso de la borrasca Jana, que ha aportado 329,4 hm3 a la cuenca del Guadiana, repartida entre Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, acaba de informar la Confederación del Guadiana. En este sentido, destacan los aportes recogidos en el embalse de La Serena, el mayor de España, que ha ganado 113 hectómetros cúbicos (1 hm3 equivale a mil millones de litros de agua); Cijara (+54 hm3); Orellana (+26 hm3); Alange (+ 24 hm3 casi todos provenientes del alivio de Los Molinos) y Villar del Rey, con 20 hm3 ganados. Más del consumo de un año de Badajoz y al estar completamente llena garantiza el suministro para 3 años, especifica la Confederación del Guadiana.

Mientras, la presa de Tentudía, la que peor situación presentaba junto a la de Alange, tiene ya suministro garantizado para varios años con los casi 4 hectómetros cúbicos que acumula en estos momentos.

Por su parte, las presas de titularidad de la Junta de Extremadura están todas a tope y desembalsan sin problemas. La de Valuengo, por ejemplo, en Jerez de los Caballeros, ha desembalse de 18 hectómetros cúbicos, casi la capacidad total de este pantano (20).

Y la de Nogales (15 hm3) también está aliviando y deja agua garantizada para casi tres años. De la presa situada en los términos de Nogales y Salvatierra de los Barros beben unas 22.000 personas de pueblos de las comarcas de Sierra Suroeste, Olivenza y Tierra de Barros.

Ampliar Río Guadiana con más caudal y aguas turbias a su paso por el casco urbano de Mérida. J. M. Romero

El pantano del Guadiloba, del Ayuntamiento de Cáceres y del que bebe la capital cacereña, se encuentra al 87% de su capacidad tras las últimas lluvias y siguen abiertos los desagües de fondo para intentar rebajar la cota del embalse, sobre todo en previsión de posibles lluvias en los próximos días, aunque «la situación está estabilizada», dice el alcalde Rafael Mateos.

«Apenas está entrando agua al pantano» desde las diez de la noche del miércoles, por lo que la cota del pantano ha dejado de subir, ya que no entra más agua de la que está saliendo. Además, la previsión meteorológica a lo largo de este jueves en Cáceres es que no caigan más de tres litros por metro cuadrado por lo que, «en principio, no se va a abrir ninguna compuerta más», ha anunciado Mateos, aunque se van a mantener abiertos al 40% los desagües de fondo.

Crecida del río Guadiana a su paso por Badajoz. A. Murillo

Lluvias nada exageradas

La jornada vespertina del paso de la borrasca Konrad ha dejado, en cuanto a lluvias, cantidades solo apreciables en el sur extremeño. Con datos cerrados a las 13.22 horas de la Agencia Estatal de Meteorología, Zafra había recogido esta mañana 17 litros; 16,8 se han acumulado en Llerena; 15 en Jerez de los Caballeros; 14,6 en Retalmal de Llerena; 14 en Monesterio y 13 en Azuaga. Todas localidades de la provincia pacense. En la provincia de Cáceres Cañamero presentaba a media mañana el pluviómetro más destacable, con 4,2 litros.

A pesar de los abundantes claros que aparecen, no se fíen. El día estará inestable, con chubascos y lluvias que pueden aparecer a lo largo de la tarde. Mañana llega un cambio. Apenas lloverá. Se abrirán los cielos, sobre todo en la provincia de Cáceres. Y hará frío por la noche, con temperatura mínima de cero grados en las zonas tradicionalmente más gélidas del territorio extremeño.

El sábado la posibilidad de lluvia solo será por la tarde, continuando la mañana sabatina con sol y nubes sin chubasco previsto. Para el domingo los cielos nubosos ganarán presencia y podrá llover, pero cantidades poco significativas.

Ampliar Embalse de Villar del Rey este jueves a mediodía. SIRA Sin riesgo a corto plazo en las zonas inundables de Gévora La presa de Villar del Rey está soltando agua desde el lunes. Y lo va a seguir haciendo. Pero la situación está controlada, indica la Confederación del Guadiana. En el entorno de las casas aisladas de Gévora, zona inundable y que ya ha vivido situaciones de riesgo ante un episodio de lluvias abundantes, la situación actual «es de normalidad, sin que se prevea en las próximas 48 horas ninguna situación de riesgo», añade la Confederación