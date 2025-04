Los sindicatos piden más compromiso para financiar una UEx «en estado crítico»

La Universidad de Extremadura (UEx) gastará en personal durante 2025 147 millones de euros, 9 millones más que este año y 45 más que ... hace diez años. En gasto corriente fueron 19 millones, 5 millones más que hace diez años. Cada año, a cada presupuesto, la Junta de Extremadura le aporta una cantidad, pero nunca cubre estos dos capítulos. Por ello, cada curso que transcurre la única universidad pública de la región tiene más dificultades económicas, alertan desde USO, CSIF y UGT, los tres sindicatos que representan a los aproximadamente tresmil trabajadores de esta institución en la que estudian en torno a 20.000 alumnos.

Como se sabe, la Junta de Extremadura financia el capítulo 1 que sirve para pagar nóminas y el 2, que se va principalmente en facturas de bienes y servicios para desarrollar las funciones administrativas y docentes. Sin embargo, esa inyección de dinero de la que se hace cargo la Junta nunca alcanza el cien por cien, una queja recurrente de los dirigentes universitarios en cada inicio del curso académico. Esa subvención ha rondado en los últimos diez años entre el 79% y el 87%, por lo que el 'agujero' va aumentando.

Este año esa cobertura ha alcanzado el 86,6 % y los sindicatos USO, CSIF y UGT, que pertenecen a la mesa negociadora de la UEx, consideran que este déficit ha convertido a la UEx en un «enfermo crítico» que resiste a duras penas en un contexto de gran competencia por atraer alumnos de Andalucía y Castilla León. Además, aseguran que la situación económica puede agravarse si llegan las universidades privadas que ya han anunciado su intención de instalarse en Extremadura.

Ahora se están negociando los presupuestos generales de la comunidad autónoma y los sindicatos han calculado en 15 millones de euros la cantidad necesaria para corregir un déficit que consideran endémico. En este escenario han mantenido recientemente varias reuniones. Con la directora general de universidades de la Junta de Extremadura el pasado 12 de diciembre; a lo largo del mes con los cuatro grupos políticos representados en la Asamblea que estos días elaboran sus enmiendas a la cuentas regionales y a los que han entregado un informe lleno de cifras; y con el rector de la UEx, Pedro Salguero.

Según Francisco Cebrián, representante de USO en la UEx, «el pasado 29 de noviembre le pedimos al rector que diera un paso al frente, y el 19 de diciembre él se comprometió a dar ese paso y hablar con la presidenta Guardiola».

Sin embargo, los sindicatos saben que los sucesivos rectores que han estado al frente de la UEx siempre han sido tibios con la clase política. «Como gestores de la UEx el equipo de gobierno debería exigir con más intensidad a la Junta», pide Enrique Requejo, de CSIF.

Tanto Requejo, como Francisco Cebrián, de USO; como Juan González, de UGT, subrayan que la complicada situación económica de la UEx es conocida por todos los actores políticos en Extremadura, pero nadie ha hecho nada por solucionarla.

Según dicen los representantes sindicales, si esta reivindicación no se produce no descartan que en este 2025 organicen acciones que muestren la realidad económica de la UEx. Para ello aseguran que cuentan con el respaldo de los estudiantes.

Ley de 2014 que no se aplica

Para entender la situación actual hay que recordar que en 2014 durante el gobierno de Monago se publicó la Ley 8/2014 por la que se estableció un marco de financiación estable para Extremadura.

Sin embargo, han pasado ya diez años y nunca se ha aplicado esa ley que salió adelante por unanimidad. «La causa real de la insuficiencia financiera no es tanto la ausencia de normativa sino que habría que buscarla en la escasa voluntad de los sucesivos gobiernos en afrontar decididamente la situación, y apostar por una enseñanza superior de calidad que pueda competir en igualdad de condiciones frente a otras universidades públicas o privadas», apuntan desde las centrales sindicales.

De momento, las nóminas están siendo abonadas a tiempo, pero temen que la infrafinanciación que denuncian quiebre la paz social en una universidad que ya ha sido sometida a muchas normas de contención de gasto.

Uno de los factores que hacen que la UEx vaya al límite en la ejecución de su presupuesto y no pueda apostar por mejorar la calidad de su oferta docente e investigadora, dicen, es la antigüedad de los edificios, que requieren un mantenimiento constante. Otro, la matrícula gratuita que anunció el gobierno de Vara en 2019, «una medida demagógica que luego no abonó». De hecho, no ha sido hasta el pasado día 26 de diciembre, con su publicación en el Diario Oficial de Extreamdura, cuando se concedió esta subvención y se cuantificó en 1.174.556 euros, cantidad que USO considera insuficiente.

Además, los sindicatos no pasan por alto la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que en el curso 2024/25 ha puesto en marcha la Planificación de la Dedicación Académica (PDA) que modifica las horquillas de horas de docencia y de investigación, «lo cual es un beneficio para muchos profesores que, hasta ese momento, no disfrutaban de ninguna reducción docente. No obstante, la aplicación de la PDA necesita de un notable esfuerzo económico, el cual deberá ser asumido en la financiación de la UEx», apunta Juan González, de UGT.