El CES pide a la Junta que eleve las exigencias para abrir universidades privadas

El Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) reclama a la Junta un marco normativo que detalle los requisitos que deben cumplir las universidades privadas ... que quieran implantarse en la región y que, además, esas exigencias garanticen unos estándares de calidad.

Así lo recoge en el informe emitido este viernes respecto al proyecto presentado por la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde, la iniciativa privada más avanzada de las cuatro que están sobre la mesa del Gobierno regional. Junto a Uninde –impulsada por Global Academic Network (GAN)–, están la Universidad Europea de Extremadura (UEX), la Universidad Abierta de Extremadura (UAX) y la Universidad CEU Núñez de Balboa.

El CES se ha pronunciado sobre la primera en un informe no vinculante que no es favorable ni lo contrario, porque no hay un pronunciamiento claro, aunque da por hecho que contará con autorización regional, y en el que detalla las carencias que deben ser subsanadas a juicio de los 24 consejeros que integran el órgano. Además de los sindicatos y la patronal, hay miembros del tercer sector, la juventud, cooperativas y universidad.

La más importante de las carencias sobrepasa la iniciativa de Global Academic Network, porque el CES reclama al Gobierno regional la elaboración de una norma que regule la implantación de universidades privadas en la región. En consonancia con el informe emitido al respeto por la Abogacía General de la Junta, indica que «se echa de menos un marco normativo autonómico similar al existente en comunidades autónomas que han reconocido universidades de naturaleza semejante a la que hoy se plantea, que complete y desarrolle las previsiones que en esta materia recoge la normativa estatal». El CES defiende que «solo una norma general puede asegurar la igualdad de trato en el reconocimiento de los centros privados».

Un marco autonómico que debe detallar los requisitos y que debe elevar las exigencias en función de las carencias detectadas en el proyecto de Uninde. Porque aunque la promotora ha especificado que propone una oferta educativa compuesta por diez títulos de grado y otros siete de máster en nuevas titulaciones ligadas al desarrollo de videojuegos o la ciberseguridad, el fomento de la cultura empresarial o las ciencias de la salud, «echamos en falta una valoración específica sobre la necesidad y viabilidad académica y social de los títulos que se prevé implantar», afirma el CES en su informe.

De la misma manera, en cuanto al desembolso de dinero público y aunque la iniciativa se supone que no generará gasto adicional alguno, «reclamamos un mayor compromiso en los documentos que acompañan el anteproyecto de Uninde», dice también el CES que, de forma casi generalizada, respalda el informe desfavorable emitido antes por la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Universidades.

Las deficiencias

Uninde prevé tener dos sedes, una en el centro de Badajoz y otra, el campus, en un terreno que quiere adquirir en el plazo de seis años entre la avenida de Elvas y la margen derecha del Guadiana, en un espacio calificado para uso dotacional. Sus enseñanzas serán presenciales, online e híbridas y en el sexto año de implantación, con todos los títulos desplegados, la universidad contará con 152 trabajadores, 125 de carácter académico y 27 de administración y servicios.

En relación con el acceso, se prevé que el número de estudiantes de nuevo ingreso oscile entre 15 y 25 para los estudios de grado en el primer año y de entre 20 y 40 en el sexto curso. Los precios de las matrículas para el primer año de actividad serán de 5.000 euros por curso para 60 créditos matriculados, 7.500 euros para másteres y 6.750 euros para los programas de doctorado. La inversión asciende a 2,3 millones de euros, el 65% en el año previo al inicio de la actividad, y el origen de la financiación será bancaria y a través de préstamos de los accionistas.

La Conferencia General de Política Universitaria dice, y el CES lo asume como propio, que la relación docentes/alumnos es «bastante escasa e insuficiente», que los espacios previstos por Uninde «no están garantizados» y que en lo referente a la financiación «no han quedado acreditadas las garantías financieras».

Ante este informe negativo, la Junta de Extremadura envió al CES documentación adicional de la promotora de la universidad privada para subsanar las deficiencias, pero el consejo no entra a valorarla en su informe. «Entendemos que será la Junta la que tenga que realizar dicho examen, pero sí mostramos nuestra preocupación e instamos al Gobierno regional a que el reconocimiento de la universidad, si procede, se realice con todas las garantías de calidad formativa e investigadora y de solvencia económica-financiera exigibles dado el calado de los asuntos que están en cuestión».

El órgano que preside Francisco Rubio insiste en que «la nueva institución educativa solo será útil a la sociedad extremeña si se asegura su calidad». Por eso reclama a la Junta que la nueva propuesta de Uninde, con las carencias subsanadas, se someta a una nueva evaluación de la Conferencia General de Política Universitaria. Para el consejo extremeño es preciso que se compruebe que ya no hay «debilidades sustanciales antes de autorizar el inicio de la actividad».