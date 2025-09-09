HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las secretarias generales de UGT y CCOO Extremadura, Patro Sánchez y María Berrocal, respectivamente. HOY

Los sindicatos extremeños anuncian un 'otoño caliente' por la reducción de la jornada laboral

CCOO y UGT Extremadura se preparan para una movilización de «largo recorrido»

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:32

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una protesta este miércoles en Badajoz para reivindicar la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales y contra el veto a la tramitación del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para este fin en el Congreso de los Diputados en la votación de este viernes, que dará pie a una movilización sindical de «largo recorrido» como ya ocurrió con otras conquistas como el salario mínimo o la reforma laboral.

