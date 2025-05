El pleno de investidura de Fernández Vara será el 5 de julio

Juan Soriano Miércoles, 28 de junio 2023, 11:33 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

El pleno de investidura en el que se presentará Guillermo Fernández Vara para volver a ser elegido presidente de la Junta de Extremadura se celebrará ... el miércoles 5 de julio y el jueves 6. En caso de ser necesario, habría otra votación el sábado 8 de julio porque el reglamento marca que debe ser a las 48 horas, aunque todavía no está claro si el sábado se considera hábil o no hábil. En el caso de que no lo sea, la segunda votación se celebraría el lunes 10 de julio.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha anunciado que propondrá a Fernández Vara como candidato y que la sesión de investidura se celebrará la próxima semana. Después de celebrar este martes las reuniones con los representantes de los grupos parlamentarios para iniciar los trámites de cara a la investidura del nuevo presidente de la Junta, Martín ha decidido proponer como presidente al único candidato que se ha presentado, Fernández Vara. Más información La presidenta de la Asamblea inicia las consultas para proponer candidato a la Junta Como establece el Reglamento de la Asamblea, tras la sesión constitutiva que tuvo lugar el pasado día 20 hay quince días para proponer a un candidato entre los diputados que sean presentados por los grupos. Blanca Martín no ha agotado ese plazo que finalizaba el 5 de julio. De este modo el calendario que se abre ahora es el siguiente: como la primera votación de la investidura es el 6 de julio y posiblemente sea fallida (la de Fernández Vara), a partir de ese día comienzan a contar los dos meses, lo que nos conduce hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se debería disolver la cámara si no surge otro candidato. Siguiendo esos plazos las segundas elecciones autonómicas serían el domingo 5 de noviembre. Este calendario todavía tiene que resolver otra incógnita, si agosto se considera hábil o no y si se tiene en cuenta para los dos meses de plazo antes mencionado. La presidenta de la Asamblea ha indicado que debe cumplir con lo recogido en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara. Por ese motivo, ha rechazado la petición de la candidata popular, María Guardiola, quien ha pedido unos días para tratar de llegar a un acuerdo con Vox. «Tengo que ajustarme a la ley, y la ley es lo que marca el Estatuto y el Reglamento», ha afirmado. Martín ha recalcado que hace un mes que se celebraron las elecciones y que los extremeños votaron para elegir un gobierno. Por ese motivo, debe cumplir los trámites establecidos en las normas.

