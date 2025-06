El SES prorroga los contratos a 222 interinos que iban a ser cesados a partir de julio

Los 222 trabajadores interinos del Servicio Extremeño de Salud (SES) que iban a ser cesados a partir del próximo julio, puesto que cumplen los ... tres años de contrato, se mantendrán en sus puestos de trabajo.

Así lo han comunicado este miércoles los responsables del SES a los representantes sindicales en la sectorial en la que se dio el visto bueno al calendario de la oposición ordinaria que está en marcha, la que se convocó el pasado diciembre, y el concurso de traslados que se está celebrando previo a los exámenes.

Precisamente el hecho de que se esté llevando a cabo un nuevo proceso selectivo en el ámbito sanitario permite al SES la prórroga de las interinidades que cumplen los tres años.

Cabe recordar que La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece un límite de tres años para las interinidades por vacante. Esto significa que, si un funcionario interino ocupa una plaza vacante, su nombramiento no podrá exceder de tres años. Pasado ese plazo, la plaza deberá ser cubierta por un funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá realizar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Pero también es posible prorrogar esos contratos cuando la oposición ya está en marcha, como es el caso del proceso sanitario. Es la solución que ha adoptado el SES para mantener a los 222 interinos cuyos contratos cumplen tres años y que, por tanto, iban a ser cesados entre los meses de julio y diciembre.

«Nos parece una decisión muy acertada y, de hecho, así lo habíamos pedido», afirma Emilia Montero, responsable de sanidad del CSIF. «No parece lógico que se cese a un interino para tener que llamar a otro o a esa misma persona para volver a iniciar una contratación cuando está la oposición en marcha», añade.

El plan de fidelización

Además, desde su punto de vista, «es preciso que de la misma manera que trata de fidelizar a los sanitarios que acaban en la región, se procure hacerlo igual a quienes ya están en ella, a quienes han decidido ya quedarse a trabajar en Extremadura».

Especialmente, a las puertas del verano, «cuando comienzan las vacaciones de los sanitarios a los que hay que sustituir, no tiene sentido que se cese a los interinos para tener que buscar también la manera de cubrir esas vacantes», defiende la responsable sanitaria de CSIF.

La Consejería de Salud busca así fidelizar a los sanitarios que están trabajando de la misma manera que por segundo año consecutivo ofrece contratos de hasta tres años a los médicos que han finalizado su formación especializada en la región.

En esta segunda quincena de junio, 152 médicos internos residentes (MIR) que se han formado durante cuatro años en el Servicio Extremeño de Salud terminan su residencia y la Junta empezará a realizar los llamamientos de fidelización. Les ofrecerá contratos de hasta tres años, que son la pieza angular del plan de captación del talento puesto en marcha en mayo de 2024.

No obstante, además de estabilidad laboral con nombramientos de larga duración, antes por regla general no se ofrecían contratos de más de un año a quienes terminaban el MIR y en otros casos no superaban los tres meses, el SES fomenta también su participación en formación de postrado, máster o títulos propios relacionados con su especialidad que bonifica con un máximo de mil euros.

De la misma manera, potencia que formen parten de proyectos de investigación y se les facilita el acceso a cursos prácticos sobre técnicas específicas. Y a esto se suma el hecho de que la Junta de Extremadura ya está pagando el 100% de las pagas extras a los MIR, una cantidad económica que los médicos tenían que reclamar antes por vía judicial si querían recibirla.

A los 152 MIR que ya han finalizado, y a los que se ofertará ahora los contratos de tres años, se sumarán los que acabarán en la segunda quincena de septiembre, que son 76 residentes que han estado cinco años especializándose en el SES.

Traslados

Por otro lado, en la sectorial se ha aprobado también el avance del calendario de los exámenes de oposiciones, que adelantó HOY. Comenzarán en la segunda quincena de octubre para médicos de Urgencias, pediatras en los equipos de Atención Primaria, odontoestomatólogos, médicos de Admisión, óptico-optometrista, técnicos en Radioterapia y enfermeros especialistas en Salud Mental, Urgencias y Obstétrico-Ginecológico. Y continuarán con el resto de categorías en noviembre, la primera quincena de diciembre, la segunda de enero y el mes de febrero.

En estos exámenes están en juego 2.037 las plazas, 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias, y podrán participar los 43.274 aspirantes admitidos.

Por último, el SES informó en la mesa sectorial de las categorías que centrarán las próximas convocatorias del concurso de traslados que está en marcha y que, como se ha venido informando, se trata del primero exclusivamente telemático que se celebra en la región en el ámbito sanitario.

En los próximos días se convocan traslados para médicos de Urgencias de hospital y equipos de Atención Primaria, calefactor, electricista, fontanero, gobernante, mecánico, peluquero, técnico auxiliar de Sistemas y Tecnología de la Información, telefonista, costurero, lavandero, pinche y planchador.