El SES hará más de 9.600 contratos en verano para cubrir las vacaciones de los sanitarios

El objetivo es superar el 83% de cobertura de las vacaciones de los sanitarios que el SES consiguió el pasado verano, y, con este fin, ... se invertirán 14,5 millones de euros en la formalización de contratos de sustitución, según adelantó este viernes el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés. En total, más de 9.600 contrataciones que afectarán a todas las categorías sanitarias «y que garantizarán la atención a los usuarios como el resto del año».

Jesús Vilés compareció en la Comisión de Salud de la Asamblea a petición del PSOE. La portavoz socialista de sanidad, Isabel Gil Rosiña, le preguntó por la planificación del SES para conocer las sustituciones previstas este verano y comprobar si con las mismas se garantizará la atención a los usuarios.

«Hemos planificado junto a los profesionales, no de espaldas a ellos como se hacía antes, y sus vacaciones se van a cubrir garantizando la atención sanitaria», expuso Jesús Vilés. «Nuestro compromiso es durante los 12 meses del año y por eso, aunque los meses de verano son más críticos, lo mantenemos igual».

Vilés detalló que la cobertura para urgencias y emergencias será del 100%, el mismo porcentaje que en la zona rural y en aquellas localidades en las que los centros de salud ven aumentada la demanda de manera notable durante la época estival. En el resto de centros y servicios hospitalarios, el gerente aseguró que la cobertura superará el 83%, que las citas para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas se mantendrán y que la actividad se podrá adecuar en las diferentes unidades, pero continuará igualmente en todas. «Si alguna se tiene que cerrar por obras de mejora, sus servicios se ubicarán en otra», declaró en la Asamblea.

Para hacerlo posible ofreció unas cifras superiores a las anunciadas el pasado año también en la Comisión de Salud y a preguntas de Gil Rosiña. El gerente del SES repitió entonces las cifras que ya había adelantado unos días antes la consejera de Salud en un pleno. Sara García Espada anunció más de 7.000 contrataciones con una inversión de 13 millones de euros y un porcentaje de cobertura del 80%. Las cifras finales fueron superiores, aunque este viernes Vilés no las detalló, porque la cobertura alcanzó el 83%.

Pero sí insistió el gerente del SES en el mayor esfuerzo que se acomete este 2025 en inversión para mejorar aún más el porcentaje con ejemplos concretos. «En el área de salud de Cáceres se superará el 82% de cobertura este verano, frente al 80% del verano pasado, con un incremento en la inversión de más de 2,6 millones y en áreas de difícil cobertura, como Coria y Navalmoral, será del 86%».

396 profesionales más

Gil Rosiña no pudo rebatir estas cifras porque el gerente del SES las dio a conocer en su segunda intervención en la Asamblea, cuando la diputada socialista ya no tiene oportunidad de réplica. Pero había mostrado antes sus dudas respecto a las cifras que pudiera adelantar Vilés, «porque la planificación del SES es que no tiene planificación», dijo. «Se mueven a base de sobresaltos e improvisación», ahondó, y cuestionó que este verano no vaya a haber problemas de cobertura y tiempos de espera «cuando ya los hay. Si ahora se espera entre 14 y 15 días para una cita con el médico de cabecera, ¿cuánto habrá que esperar en verano?».

«Da igual los datos que le dé, porque usted ya trae el relato catastrofista», le respondió Vilés. El gerente del SES aseguró que los contratos «no serán por días y fines de semana como con ustedes, sino de larga duración», con el objetivo de afianzar a los sanitarios también durante los meses de verano.

Una línea de trabajo, «de mejora de las condiciones», resaltó Vilés, que ha hecho posible que la plantilla del SES se haya incrementado en 396 sanitarios más hasta alcanzar los 14.997. «De los 1.409 profesionales que se han estabilizado con la oposición extraordinaria, 980 son sanitarios y de las 2.037 plazas que se cubrirán en las próximas oposiciones, 1.540 son igualmente para categorías sanitarias del SES».