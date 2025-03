El SES tiene contratados a 212 médicos en Atención Primaria sin la especialidad

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene a 212 médicos trabajando en Atención Primaria sin el MIR, la especialidad que en el caso español ... supone una formación extra y específica durante cuatro o cinco años además del título universitario.

HOY adelantó que este tipo de contrataciones se estaban haciendo, algo que las entidades colegiales médicas calificaron de «irregular» por no cumplir la norma y, ahora, la Junta de Extremadura confirma el número de contratos realizados y por qué los están formalizando.

Cuando María Guardiola llegó al Gobierno, el SES contaba con 189 médicos sin MIR en los centros de salud, consultorios y puntos de atención continuada. Desde julio de 2023 hasta ahora se han formalizado 23 nombramientos de este tipo.

Por tanto se trata de una práctica a la que ha recurrido el Gobierno regional con el PP y con el PSOE y que sobre todo se intensificó en la pandemia, cuando el Ministerio de Sanidad lo permitió bajo un decreto que aludía a la extrema necesidad y urgencia, y en el último año ante la carencia de facultativos.

Los sindicatos y el Consejo de Atención Primaria de la región, aunque defienden que la contratación de médicos en el sistema público tiene que seguir la norma de que posean el MIR, entienden que se haga de manera excepcional, puntual y ante una necesidad urgente.

Sin embargo, lo cierto es que el número de médicos que trabajan en Atención Primaria sin la especialidad supone el 16% del total, que son en torno a 1.300, según los últimos datos facilitados por la Junta a finales de 2022. En ellos se incluyen los médicos de familia en centros de salud, Atención Continuada, unidades del dolor y cuidados paliativos, centros residenciales, el Cadex (Centros de Atención a la Discapacidad), centros sociosanitarios, de conductas adictivas, así como centros de orientación y planificación familiar y Urgencias de Atención Primaria.

En los últimos diez meses la Junta ha formalizado 23 nombramientos sin el MIR

Por tanto, el número de contratos sin MIR en el SES aumenta cada año. Según ha podido saber este diario, en los últimos meses ha formalizado varios nombramientos con profesionales de estas características en distintos pueblos de Extremadura de varias áreas de salud.

Las contrataciones se centran especialmente en los centros de salud, consultorios y puntos de atención continuada. En los casos conocidos por HOY, los puestos los ocupan extracomunitarios que cursaron la carrera en Latinoamérica y cuentan con el título universitario homologado por el Ministerio de Universidades, pero no con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. La Junta no se la pide como requisito para contratarles, aunque sí valora su experiencia profesional.

También varios sanitarios confirman a HOY que esta práctica se realiza en el SES e inciden en que la Junta ha recurrido a ella como una forma de cubrir puestos que llevaban mucho tiempo desiertos y era muy complicado encontrar a profesionales con la especialidad. Hay que recordar que cuando Guardiola llegó al Gobierno regional había 53 plazas vacías en Atención Primaria y ahora hay 30.

«Llevábamos bastante tiempo sin cubrir vacantes y últimamente se ha agilizado la contratación de profesionales y algunos no tienen el MIR», asegura a HOY el trabajador de un centro de salud que alude al menos a tres contratos a extracomunitarios sin especialidad en los últimos meses.

Los argumentos de la Junta

Y, precisamente, a esa carencia de médicos con la especialidad de Medicina Familiar es a la que se refiere la Junta para argumentar estos contratos. «La falta de facultativos con la especialidad homologada se ha convertido en un problema endémico del Sistema Sanitario Público a nivel nacional, que ha ido en aumento en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por arbitrar medios para paliar esta situación, como las medidas para fidelizar a los profesionales, sigue habiendo numerosas plazas sin cubrir en el ámbito de la Atención Primaria», asegura la Consejería de Salud.

Ante esta realidad, añade que «dado que no existen profesionales con la especialidad disponibles en la bolsa de trabajo, desde hace varios años se ha procedido a la contratación de profesionales sin la especialidad homologada, principalmente de fuera de la Comunidad Europea».

Sindicatos y agrupaciones médicas entienden que estos contratos sean puntuales

La Junta defiende que es una fórmula legal. «Esta situación, aunque no ideal, ha generado diversa jurisprudencia en los ámbitos social, contencioso-administrativo y penal. De estas resoluciones se desprende que la carencia absoluta de especialistas que haga necesario cubrir transitoriamente la plaza, al no poder dejar de prestarse el servicio a los ciudadanos que lo precisen, puede justificar la contratación de médicos no especialistas para puestos que requieren especialidad», explica la Consejería.

Se basan en esa jurisprudencia para poder ofrecer atención sanitaria en los puntos en los que es muy complicado cubrir vacantes. «Para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución, se realizan las contrataciones mencionadas, una vez constatado que no existen especialistas en la bolsa de trabajo». Eso sí, la Junta matiza que «en estos contratos se establece expresamente que el facultativo dejará de prestar servicios en el momento en que se disponga de médicos especialistas con la titulación homologada».