Los médicos aceptan que se contrate sin el MIR solo en situaciones «excepcionales»

El Sindicato Médico de Extremadura y el Consejo de Atención Primaria de la región critican que la Junta contrate a médicos sin el MIR, ... la especialidad que en el caso español supone una formación extra y específica durante cuatro o cinco años además del título universitario. Apuntan que no se ajusta a la norma, pero entienden que se haga solo en situaciones excepcionales, como sucede ahora por la escasez de facultativos.

Eso sí, ante este hecho solicitan que la Administración habilite los mecanismos necesarios para ajustarse a la norma. «Creemos que es irregular y si lo hacen porque son necesidades especiales ante la falta de profesionales lo tendrán que habilitar. Para trabajar en el sistema público hay que ser especialista», indica María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura (Simex).

«Si hay escasez de médicos, esas contrataciones tienen que estar muy bien justificadas. Ante una situación excepcional se tendrán que adoptar medidas excepcionales, pero contratar médicos en la Atención Primaria del sistema público sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no es lo que dice la norma», añade.

Durante la pandemia, el Ministerio de Sanidad ya permitió que se contratara a médicos sin la especialidad ante la falta de recursos humanos. «Para una situación como esta, en la que también hay urgencia y necesidad, deberían establecer los mecanismos para ajustarse a la norma», insiste Rodríguez, que además añade que lo sucedido estos últimos meses con la contratación de médicos sin especialidad no es la primera vez que se hace en Extremadura.

Aclara que la Junta no se puede amparar en este tipo de contratos «para no arreglar la situación que presenta la sanidad». Asegura que el problema es por «falta de previsión y el déficit de profesionales que iba a sufrir el sistema se viene avisando desde antes del año 2010».

Por su parte, el Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap) también exige al SES que cumpla la normativa que especifica que los médicos deben contar con el MIR y solicita que solo recurra a los que no tienen la especialidad en casos «muy puntuales».

Su portavoz, Leandro Fernández, apunta que «hay una circunstancia bastante complicada porque no tenemos a médicos para cubrir puestos y mucho menos durante este verano». Por eso, piden que esos contratos sin MIR sean «solo de forma extraordinaria por urgencia o necesidades».

Hay que recordar que, tal y como publicó HOY, en los últimos meses el SES ha formalizado varios contratos con profesionales sin MIR en distintos pueblos de Extremadura, sobre todo en puntos donde existía dificultad para cubrir determinadas plazas. De hecho, las contrataciones se centran, especialmente, en Atención Primaria o, lo que es lo mismo, en centros de salud, consultorios y puntos de atención continuada.

En los casos conocidos por HOY, los puestos los ocupan extracomunitarios que cursaron la carrera en Latinoamérica y cuentan con el título universitario homologado por el Ministerio de Universidades, pero no con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. La Junta no se la pide como requisito para contratarles, aunque sí valora su experiencia profesional.

También varios sanitarios confirman a HOY que esta práctica se realiza en el SES e inciden en que la Junta ha recurrido a ella en el último año. «Llevábamos bastante tiempo sin cubrir vacantes y últimamente se ha agilizado la contratación de profesionales y algunos no tienen el MIR», asegura el trabajador de un centro de salud que alude al menos a tres contratos a extracomunitarios sin especialidad.

Garantizar la atención

Ante la disyuntiva de ofrecer atención o carecer de ella, en Extremadura se ha contratado a médicos con su titulación homologada, pero sin MIR. Una situación que podría ir a más dada la dificultad que ya se tiene, incluso, para formar en la región a especialistas en Medicina Familiar. Durante los tres últimos años las plazas ofertadas por el SES no se han cubierto ni mucho menos en su totalidad.

Sindicatos como UGT ven con buenos ojos que la Junta haga contratos a médicos sin MIR si existe esa urgente necesidad. «Queremos que ante todo esté garantizada la asistencia sanitaria a la población, así que no nos parece una medida descabellada si se trata de una situación excepcional como la escasez de médicos. Si en pandemia ya se hizo, ahora también se podrá hacer. Si no tengo especialistas, no puedo dejar de atender a la población», indica Felipe Bachiller, secretario del Sector de Salud de UGT.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura para preguntar la razón por la que ha realizado estas contrataciones y el número que ha formalizado en el último año, pero guarda silencio.