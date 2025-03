La Junta de Extremadura contrata a médicos sin el MIR ante la escasez de facultativos

La Junta de Extremadura está contratando a médicos para trabajar en el SES sin su correspondiente especialidad. Así lo ha podido comprobar este diario con varios casos. Tienen el título universitario tras haber cursado la carrera de Medicina en sus respectivos países de origen, pero no cuentan con la formación sanitaria especializada, lo que se conoce como MIR, que en el caso español supone una formación extra y específica durante cuatro o cinco años más.

En los últimos meses el SES ha formalizado varios contratos con profesionales de estas características en distintos pueblos de Extremadura dado el déficit de médicos que hay y, en consecuencia, la dificultad para cubrir determinadas plazas. De hecho, las contrataciones se centran, especialmente, en Atención Primaria o, lo que es lo mismo, en centros de salud, consultorios y puntos de atención continuada.

En los casos conocidos por HOY, los puestos los ocupan extracomunitarios que cursaron la carrera en Latinoamérica y cuentan con el título universitario homologado por el Ministerio de Universidades, pero no con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. La Junta no se la pide como requisito para contratarles, aunque sí valora su experiencia profesional.

También varios sanitarios confirman a HOY que esta práctica se realiza en el SES e inciden en que la Junta ha recurrido a ella en el último año. «Llevábamos bastante tiempo sin cubrir vacantes y últimamente se ha agilizado la contratación de profesionales y algunos no tienen el MIR», asegura el trabajador de un centro de salud que alude al menos a tres contratos a extracomunitarios sin especialidad.

El proceso

Uno de esos profesionales contratado por el SES cuenta a HOY cómo es el proceso, aunque prefiere no ser identificado por si le pudiese perjudicar. «Al obtener la carrera fuera, pagas una tasa y solicitas en el Ministerio de Universidades la homologación. En mi caso fue rápido, pero hay personas que llevan esperando un año y no han podido homologar su título aún. Esa homologación es para el título de médico general. Y luego, para el reconocimiento de la especialidad lo tiene que homologar el Ministerio de Sanidad. En mi caso tengo homologado el de médico general y también analizaron la experiencia que tengo. No solo se trata de graduarse y venirse a España. Estudian bien tu caso y deciden si eres apto para el puesto», explica.

«He visto a pacientes que llevaban abandonados un año y medio y ahora tienen un médico», dice un profesional que trabaja en el SES sin MIR

Defiende que la Junta recurra a esta práctica. «Es favorable porque ante la escasez de médicos estamos cubriendo un servicio. He visto a pacientes que llevaban abandonados un año y medio y ahora tienen un médico y me pueden llamar en caso de emergencia. Es muy diferente a cuando no lo tenían. Yo vengo con toda la disposición de estar con ellos, pero claro, es verdad, no tengo el MIR. Puede ser que pronto lo haga, que me reconozcan la especialidad, eso es diferente. Pero desde luego tengo la mejor disposición de trabajar», dice tras asegurar que conoce más casos como el suyo en Extremadura.

Dudas sobre la legalidad

Esta práctica, aunque se ha acelerado, ni es nueva ni exclusiva de Extremadura. El anterior ejecutivo regional recurrió a ella, de la misma manera que durante y después de la pandemia diferentes administraciones sanitarias la han venido manteniendo para hacer frente a un problema que afecta al conjunto del país. Aunque las entidades colegiales y sociedades médicas indican que «no se ajusta a la ley», fuentes consultadas por este periódico señalan, sin embargo, que es posible la contratación de médicos sin la especialidad pertinente.

En el caso de los médicos de Familia, detallan que basta con que su titulación haya sido convalidada por el Ministerio de Educación. En el de los facultativos que trabajan en la Atención Especializada, además de tener el título de Medicina, deben haber iniciado el trámite para homologar la especialidad ante el Ministerio de Sanidad.

No obstante, y a pesar de la posibilidad de llevar a cabo estas contrataciones, mantienen las fuentes consultadas, «deben ser puntuales y excepcionales». La formación sanitaria especializada es un extra de calidad y seguridad que consideran que debe prevalecer para garantizar la mejor atención sanitaria.

Sin embargo, ante la disyuntiva de ofrecer atención o carecer de ella, en Extremadura se sigue contratando a médicos con su titulación homologada, pero sin MIR. Una situación que podría ir a más dada la dificultad que ya se tiene, incluso, para formar en la región a especialistas en Medicina Familiar. Durante los tres últimos años las plazas ofertadas por el SES no se han cubierto ni mucho menos en su totalidad.

Hay que recordar que el pasado mes de julio había en Extremadura 53 vacantes de Atención Primaria sin médicos y, según los últimos datos ofrecidos por la consejera de Salud, Sara García Espada, actualmente hay 30 vacíos, lo que supone una veintena de contrataciones en menos de un año y en plena crisis por la carencia de facultativos.

Este diario ha preguntado a la Consejería de Salud por qué contrata a médicos sin la especialidad y bajo qué argumento, así como el número de contrataciones de este tipo que ha formalizado en el último año, pero no ha respondido por el momento.