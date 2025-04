«¡Viva Villanueva! ¡Y viva La Carrerita!»

Estrella Domeque Domingo, 20 de abril 2025, 13:55 Comenta Compartir

Son apenas 20 segundos de la que será, casi con total seguridad, la procesión más breve de España; pero se viven con tal emoción que lo breve parece una eternidad a ojos de los miles de asistentes que se dan cita desde primera hora de la mañana en la plaza de España de Villanueva de la Serena.

La Virgen de la Aurora corrió un año más al encuentro con el Resucitado en un emotivo momento que se repite cada Domingo de Resurrección.

Minutos antes de las 7 de la mañana, son muchos los que se despiertan con el sonido de los primeros cohetes que avisan de que ya falta menos. También de que hay que poner rumbo a la plaza para coger sitio. Algunos llegan con escaleras para, además de tener buen sitio, verlo desde una posición más elevada. No sin quejas de otros que se posicionan detrás.

Lo cierto es que, al final, casi todos tienen una buena visión para esos 20 segundos para los que habrá que esperar otro año.

Ver 25 fotos 'La Carrerita' en Villanueva de la Serena. ESTRELLA DOMEQUE

Mientras tanto, en otro escenario, se vive otra emoción, la del sorteo que decide quién llevará este 20 de abril el paso de la Aurora y que se desconoce hasta apenas una hora antes de la carrera.

Pasadas las 9 de la mañana, empiezan los nervios y las miradas a un lado y otro de la calle para ver si entra en escena el paso del Resucitado.

Este año, se hace esperar. O esa es la sensación que provoca la impaciencia. Entonces, empieza a resonar en la plaza los compases de la banda del Nazareno. Ya queda menos.

En el momento que asoma el paso del Resucitado empiezan a subir los decibelios porque entre unos y otros avisan «Ya viene, ya viene».

El Resucitado hace una parada y, acto seguido, se sitúa junto a la estatua de Pedro de Valdivia para esperar a la Aurora. Ahora las miradas se fijan en la fachada de la iglesia de la Asunción por donde asomará la Virgen para, ahora sí, iniciar el veloz encuentro que dura menos de medio minuto.

Aparece entonces el brillo en los ojos mientras se suceden los vivas. «¡Viva la Virgen de la Aurora!, ¡Viva el Resucitado!, ¡Viva Villanueva! ¡Y viva La Carrerita!».

El confeti se cuela en la mayoría de las fotos y vídeos que luego se mandan a los que no han podido estar o en aquellos grupos de WhatsApp donde coinciden muchos que desconocían esta procesión, Fiesta de Interés Turístico Regional, aunque cada vez es menos habitual, porque suele verse dentro y fuera de España. «¡Vaya movimientos, no los he visto nunca!», comentan en algunos de estos foros sobre el posterior baile de los pasos.

Terminada La Carrerita, la festividad por la resurrección sigue por la calle Ramón y Cajal. Esta vez, tras avanzar en paralelo por la plaza, es el Resucitado el que toma la delantera, también con un animado paso que contagia a los que acompañan el recorrido hasta las Pasaderas antes de regresar a la iglesia de la Asunción.

Se ha hecho corto para la mayoría y se hará larga la espera hasta el próximo año para vivir de nuevo esos 20 segundos de esta procesión única.