El segundo Alvia mejora los tiempos de viaje y la fiabilidad del Intercity

Extremadura suma una nueva mejora en su servicio ferroviario, 16 años después de que comenzaran las obras de la línea de alta velocidad que ... conectará con Madrid y tras casi dos años de funcionamiento de la nueva plataforma entre Plasencia y Badajoz. La región contará desde hoy con un nuevo Alvia, que se añade al que circula desde julio de 2022 en las conexiones con la capital española.

Adif y Renfe continúan mejorando el servicio en la región, un proceso que ya es imparable pero que está llegando con cuentagotas. Hace dos años se empezó a utilizar el corredor entre Plasencia y Badajoz con el Alvia y a finales del pasado ejercicio se sumó la electrificación, lo que permitió elevar la velocidad de ese tren a 200 kilómetros por hora. Mientras tanto las obras siguen su curso, como las que se están llevando a cabo en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén, que han obligado a interrumpir la circulación de los principales trayectos en la región desde el pasado 6 de mayo.

Esas obras continúan, pero los trenes ya pueden pasar por las estaciones que suponen la columna vertebral del transporte ferroviario de Extremadura. Y esto permite poner en circulación un segundo Alvia, tal como anunció en abril el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la presentación de los vehículos que se incorporan a la flota de Renfe.

El nuevo servicio reduce entre 6 y 10 minutos los tiempos que manejaba el Intercity antes del corte del mes de mayo

Puente anunció entonces la entrada en servicio de los trenes de la serie 106, con el nombre comercial Avril, para Galicia y Asturias. Esto ha permitido reubicar los Alvia de la serie 730 en otras líneas del país, como es el caso de la extremeña, que será de las primeras en beneficiarse de esa medida.

Los trenes Avril no pueden circular por Extremadura, ya que necesitan contar con una línea plenamente electrificada, y en la región esa infraestructura sólo está disponible entre Plasencia y Badajoz. De esa forma, la comunidad no se puede beneficiar de forma directa de esas nuevas máquinas, aunque sí lo hace de forma secundaria.

Desde ahora serán dos los servicios de altas prestaciones en la comunidad. Con la vuelta a la normalidad tras el corte que se ha producido en mayo, el tren 730 que se estrenó en 2022 vuelve a salir de Badajoz a primera hora de la mañana y regresar de Madrid por la tarde, los siete días de la semana. El segundo Alvia se empleará para el recorrido inverso que realizaba el tren Intercity, con salida de Madrid a las 8.30 (de lunes a sábado) y regreso desde Badajoz por la tarde (de lunes a viernes y los domingos).

Por lo tanto, solo se trata de una sustitución de material, aunque esto traerá varias mejoras. La primera es que los Alvia son trenes híbridos y por tanto pueden aprovechar la catenaria instalada entre Plasencia y Badajoz, mientras que el Intercity tiene motor diésel. Esto le permite alcanzar 200 kilómetros por hora por los 180 de tope de la otra máquina, con el consiguiente descenso en los tiempos de viaje.

Antes de las obras de mayo, el Alvia ya reducía entre 15 y 25 minutos el viaje entre Madrid y Badajoz respecto al Intercity. El segundo 730 sustituye a ese tren, pero esa rebaja no será en la misma medida, ya que tiene los mismos condicionantes de circulación. Aún así, según recoge la web de Renfe, el recorrido desde la capital española por la mañana durará seis minutos menos, mientras que el regreso por la tarde llevará diez minutos menos.

Antes de que termine este año se espera un tercer Alvia y la conclusión de obras como la del baipás de Mérida

La electrificación implica otra mejora, un aumento de la fiabilidad de los trenes y por tanto de la puntualidad. Ya no será necesario que el 730, un tren eléctrico al que se incorporaron motores de combustión, haga todo el recorrido desde Madrid con diésel, lo que dio no pocos problemas tras su estreno en julio de 2022. La tracción eléctrica supone igualmente mayor confort, a lo que contribuirá además unos asientos más cómodos y el servicio de cafetería. Junto a esto, el Alvia tiene más capacidad que el Intercity, lo que supone ampliar en 600 plazas a la semana la oferta comercial de Extremadura.

Pero también hay alguna pega, como que este tren seguirá sin parar en Plasencia. El Alvia se estrenó en Extremadura con salida de esa ciudad en junio de 2022, pero cuando unas semanas después empezaron los servicios comerciales se decidió que no entrase en su estación para no añadir media hora al viaje al resto de destinos. Entonces se apuntó que, cuando se añadieran más máquinas, Renfe podría contemplar esa parada. Pero para la entidad se trata simplemente de una sustitución de material, aunque no descarta incluir esa mejora en el futuro.

Nuevas mejoras

Esa es una de las cuestiones pendientes en el ferrocarril en la región, pero en los próximos meses se sumarán otras mejoras. Adif continuará con las obras en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén hasta después del verano. Su conclusión permitirá optimizar el paso de los trenes.

De forma paralela, se trabaja en el llamado baipás de Mérida, dos tramos que quedaron pendientes en el entorno de la capital autonómica a la espera de definir la ubicación de su nueva estación. Permitirán dar continuidad a la plataforma de alta velocidad entre las localidades de Aljucén y La Garrovilla, donde ahora hay sendos enlaces para pasar a la línea convencional.

Los dos tramos suman unos 15 kilómetros de plataforma, lo que permitirá limitar aún más la circulación por la línea convencional en la llegada a Mérida. Su conclusión se espera para finales de este año, cuando también se estima que entrará en servicio un tercer Alvia en la región, lo que previsiblemente llevará a una revisión de toda la malla de servicios de Renfe en la comunidad.

Además, esos 15 kilómetros serán necesarios cuando, a mediados del próximo año, se corte de nuevo la circulación para llevar a cabo la duplicación de la vía entre las estaciones de Mérida y Aljucén. Este tramo es el más saturado de la región, ya que acoge las circulaciones que conectan con Madrid, Puertollano y Sevilla. El aumento de capacidad es casi imprescindible, también pensando en los servicios de mercancías que conectarán Portugal con Madrid y Valencia.

Los tramos del baipás de Mérida permitirán que los trenes de Madrid puedan seguir llegando a Badajoz cuando se realice el citado corte. Para entonces también se espera que esté en servicio el sistema de control y señalización ERTMS, actualmente en pruebas. El ministro de Transportes anunció el pasado lunes que concluirán en julio, aunque previsiblemente aún será necesario realizar más evaluaciones.

La puesta en funcionamiento del ERTMS supondrá un paso más para el tren en Extremadura, ya que permitirá a los trenes electrificados (en este caso, el Alvia) alcanzar velocidades de hasta 220 kilómetros por hora. Y podrán llegar a 250 cuando las vías instaladas en la región, de ancho ibérico, pasen a ancho internacional, que son las que emplean trenes como el AVE.

Todo esto sin olvidar que siguen las obras entre Plasencia y Talayuela, con la vista puesta en su entrada en funcionamiento en 2027; y que se espera definir el estudio informativo de la línea entre Oropesa y Madrid. Mientras se hace esa obra, que Transportes espera concluir en 2032, se electrificará el tendido convencional, lo que supondrá otra mejora, también prevista para 2027.

Por su parte, Portugal está dando los pasos para completar la línea hasta Lisboa, con la intención de que haya una conexión de alta velocidad con Madrid en 2034, lo que supondría un nuevo hito para el tren en Extremadura.