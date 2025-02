Puente anuncia el segundo tren Alvia para Extremadura a partir de junio

«Los extremeños no van a seguir esperando a que se defina el trazado por Castilla-La Mancha»

La incorporación de un segundo tren Alvia en Extremadura es una buena noticia, pero también evidencia que la infraestructura en la región no está preparada para servicios como el AVE o los nuevos Avril que llegarán a Galicia y Asturias. Algo que se explica por el retraso en la construcción de la línea entre Madrid y Badajoz, que en el tramo extremeño está terminada o en obras (aunque con ancho ibérico) pero que en Castilla-La Mancha no tiene ni definido su trazado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que «tuvimos que empezar de cero» después de que el Gobierno «dejara caducar» las declaraciones de impacto ambiental en 2016 y 2018. Ahora se trabaja en un nuevo estudio informativo, pero hay reticencias en Toledo y Talavera de la Reina. Puente ha señalado que la decisión se tomará «con carácter inmediato» y que será «con acuerdo o por decisión unilateral del ministerio». Según ha indicado, «los extremeños no van a seguir esperando a que se defina el trazado por Castilla-La Mancha para que el tren de alta velocidad llegue a Extremadura en toda su dimensión». Asimismo, ha indicado que la idea es poner en servicio los nuevos tramos conforme se vayan construyendo.