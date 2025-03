La Sareb es el casero con más propiedades de Extremadura

Una cartera en constante cambio

La cartera de la Sareb no es estática, como lo definen desde la propia entidad. Es decir, el número de propiedades está en constante cambio y no solo se reduce, también ha crecido en algunos momentos. Aunque el objetivo es deshacerse de todos los activos, la Sareb se ha visto obligado a aumentar su cartera con el paso del tiempo. El motivo es que ha ido transformando en activos inmobiliarios la deuda de los préstamos impagados por parte de las empresas según se fueron resolviendo judicialmente los procesos. Eso motivó que durante muchos años lo propietarios de los inmuebles no se preocuparan de su mantenimiento y conservación al no tener la certeza de que siguieran siendo suyos en un futuro y, de esta forma, el deterioro avanzó mucho.