San Roque pide a la Sareb que tapie todos los accesos del edificio okupado en Badajoz

«No son familias necesitadas»

Los residentes en las calles Gabino Tejado, Román Gómez de Villafranca, Gregorio López de Tovar y Gómez de Tordolla que respaldan la denuncia en la Policía insisten en que no se trata de familias desfavorecidas que requieran de un techo para vivir. Insisten en que son personas vulnerables por sus adiciones y reclaman que se les trate en centros especializados. «Sólo deseamos volver a vivir en paz y que estas personas sean atendidas por los servicios sociales, dado que no se puede vivir en esa decadencia», añaden en la carta enviada a Sareb.En 2019 entraron familias qe no daban problemas, pero fueron desalojadas por otro procedimiento judicial.