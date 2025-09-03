HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José María Saponi falleció el pasado mes de agosto. HOY

Saponi, mi jefe en Jerte

Un alcalde paternal. No era mitinero, pero en el posmitin resultaba irresistible y seductor

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:18

Saponi fue mi jefe en el campamento Emperador Carlos de Jerte. Yo tenía once años y era flecha de la OJE. Así eran las cosas ... en los años 60: tus padres te mandaban de campamento y tú rastreabas, te bañabas en el río y cantabas el Cara al Sol al atardecer, mientras se arriaba la bandera. Allí conocí a José María Saponi y como era el jefe, le tenía un gran respeto, aunque no crucé con él ni una palabra. Lo pasé mal en aquel campamento y recuerdo que el Día de la Familia, cuando se marcharon mis padres, me quedé llorando, desolado.

