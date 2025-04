Sandra Prior: «Puedo estar sin ver a personas, pero no sin ver a animales»

No concibo mi vida sin animales», así se define Sandra Prior Ruiz, presidenta de SOS Animales Campanario, cuyo amor por ellos le llevó hace diez ... años a ser una de las creadoras de esta asociación que da cobijo y aliento a los animales desamparados, ayudándoles a buscar un hogar. Años de ayuda, de cuidados y, sobre todo, de lucha por la concienciación social.

Defiende que allá por 2013, la atención por el bienestar animal aún estaba empezando a despegar y «las administraciones miraban para otro lado, por lo que alguien tenía que hacer algo por los animales abandonados, luchar por sus derechos y darles voz».

Decidió lanzarse a esta experiencia porque se considera una persona muy sensible desde pequeña. Cuenta que se crio con sus abuelos y sus padres en el campo, rodeada de animales, y ellos eran su único contacto de la infancia, así que siempre les ha visto como iguales y ha tenido una empatía y un cariño hacia ellos superior.

Afirma que tiene una conexión muy especial y que le transmiten más cosas buenas que algunas personas, hasta el punto de poder pasar días sin ver a gente, pero no sin ver a animales, a los que define como almas puras: «Son bondad, es más, no conocen la maldad, son buenos hasta con quien les trata mal. Les veo muy vulnerables, necesito protegerles».

Por supuesto entiende que haya personas a las que no les gusten los animales, aunque le entristece que no lleguen a vivir «algo tan bonito en la vida como esta relación. Entra en tu vida y lo único que lleva es alegría, compañía, cariño desinteresado, va a estar contigo para lo bueno y para lo malo».

Actualmente, la asociación tiene recogidos de la calle a ocho gatos y cuatro perros, y desde 2013 han rescatado un total de 182 canes y 107 felinos, a los que han cuidado y han encontrado un hogar de adopción. Mayor mérito teniendo en cuenta que carecen de instalaciones municipales y casas de acogida.

Consideran fundamental la ayuda económica que reciben por parte de particulares, algunas de forma periódica y continua y otras de forma puntual, porque sin ellos reconoce que sería imposible llevar adelante su trabajo, y desde hace unos cuatro años perciben una ayuda como asociación por parte del Ayuntamiento. Además, realizan sorteos a través de redes sociales, en los que las personas se vuelcan con tal de ayudar: «Tenemos una residencia mensual que pagar, piensos, microchips, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, muchos de los animales vienen con problemas de salud y tenemos que llevarles al veterinario… Estamos hablando de que los gastos suponen altas cantidades de dinero», explica Prior.

Como presidenta, realiza todo este trabajo y, por ello, echa en falta una ayuda activa, personas que colaboren con la directiva para realizar ese trabajo diario. También necesitan casas de acogida, que son un hogar intermedio, voluntario, donde el animal se aloja hasta encontrar un hogar de adopción y en la que además se puede adaptar a convivir con seres humanos, al cariño. Y es que «muchos de ellos han vivido siempre en la calle y han tenido experiencias que no son buenas», explica.

Han notado muchos cambios en lo que respecta a la conciencia social en estos diez años desde que se creó la asociación, lentos, pero los han visto. Señala que cada vez la gente se implica más, porque cada vez hay mayor conciencia por los animales. Sin embargo, reprocha que, aún a día de hoy, no hay una 'tenencia responsable' en lo que respecta a microchips, control de natalidad o no dejar a los perros en la calle sin supervisión.

También reconoce que su labor ha llegado a incomodar a algunas personas que le han hecho llegar 'su malestar' por el trabajo que realizan. Pero Sandra se ha hecho fuerte, por ellos, por los animales.

Asevera que lo mejor de su labor es, sin duda, verles cuando encuentran un hogar: «Eso es lo que nos mantiene aquí. Saber que has salvado una vida, que le has dado una oportunidad a quien no la tenía y que gracias a ti va a tener una buena vida».

Para Sandra la palabra 'animal' es preciosa, es familia.