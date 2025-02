David Azagra elude hablar de su situación judicial

Rocío Romero Badajoz Martes, 5 de noviembre 2024, 13:06 Comenta Compartir

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ha eludido este martes referirse a las investigaciones judiciales que instruye el juzgado número 3 de Badajoz sobre el proceso de su contratación y posterior trabajo en la Diputación de Badajoz.

Al ser preguntado por las acusaciones que recibe y cómo está viviendo el procedimiento judicial, el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, ha intentado tomar él la palabra. Pero David Azagra ha cogido el micrófono y ha derivado su respuesta hacia la programación de Ópera Joven, que era el motivo de la rueda de prensa de hoy y del que él es el responsable como director de la Oficina de Artes de la Diputación de Badajoz.

«No pasa nada -ha comenzado atrayéndose el micrófono de mesa-. Pero teniendo delante tantas personas que tienen una trayectoria tan importante y que han dedicado tanto esfuerzo para llegar hasta aquí, creo que es importante que el foco quede en ellos. Yo soy uno más y me pongo de su lado. Hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Es la primera vez que se hace una Carmen prácticamente extremeña, con un planteamiento muy acertado y muy revolucionario. Creo que va a ser la primera de muchas aventuras y la verdad es que teniendo a Mar, Eduardo... Saber de primera mano el esfuerzo que han hecho para llegar a tener una oportunidad en este lugar. No sé si contesto, pero hablo de manera solidaria con ellos. Este proyecto me trasciende a mí, me ha trascendido siempre. Es demasiado importante. De manera estratégica, yo siempre he visto que Extremadura podía llenar ese vacío de convertirse en una unidad de producción de espectáculos porque tiene los elementos necesarios. Frente a ese objetivo, las personas solo podemos facilitar y apoyar... todo lo demás no tiene importancia».

Justo después de esta comparecencia, se ha conocido que la Audiencia de Badajoz avala por segunda vez la incautación de los correos electrónicos del propio David Sánchez, del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, trabajadores de la institución y políticos socialistas. Son 15 personas en total cuyas comunicaciones están intervenidas. Así lo ha decidido la jueza ara tratar de aclarar si la Diputación amañó el proceso de selección que le contrató en 2017 y si cumple con su trabajo desde entonces.

La mayoría de esos correos están siendo revisados por la UCO desde meses antes de que se convocara la plaza en 2017 hasta que cambió el contrato de alta dirección original que firmó el músico como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz a director de la Oficina de Artes Escénicas en 2022.

David Sánchez se ha mostrado hoy tranquilo, tratando de sortear las preguntas y la atención que la rueda de prensa había suscitado con calma y una sonrisa. Es la primera comparecencia en la que David Sánchez participa tras el revuelo de su investigación judicial. Desde que esta comenzó a raíz de una denuncia de Manos Limpias (a la que después se ha sumado Vox y otras asociaciones), este martes hablaba por primera vez ante los medios de comunicación.

No ha sido una rueda de prensa habitual. Además de los periodistas han acudido muchos de los que hacen posible que el montaje operístico Carmen se ponga en escena los días 22 y 23 de noviembre en el teatro López de Ayala y el 24 en Villafranca de los Barros. Las entradas costarán cinco euros y la recaudación de Villafranca se destinará a los afectados por las inundaciones de Valencia.

En varias ocasiones se han oído aplausos. Ha sido tras las intervenciones del diputado de Cultura, de la concejala de Cultura de Villafranca y de Miriam Cabezas (ex directora general de Cultura).

Ópera Joven

David Sánchez ha aprovechado la atención para poner destacar la función del programa Ópera Joven. Ha dicho que nació hace seis años como una iniciativa colectiva y que «poco a poco» han ido creando una infraestructura escénica para poder desarrollar este tipo de montajes en la región. Participan también varios institutos en peluquería, maquillaje, estilismo y artes gráficas

Por su parte, el director artístico y técnico de los montajes, Javier González, ha hablado de «democratizar la cultura» y ha explicado que solo en la producción participarán 70 personas. Contarán con16 músicos de los conservatorios de Almendralejo, Badajoz, Cáceres y de otros puntos. También participarán el coro de cámara de la Orquesta de Extremadura y el infantil. 32 artistas formarán parte del elenco artístico.

Ópera Joven programa para este final de año diez actividades en 14 localidades diferentes, que se suman otra que ya tuvo lugar en el Teatro Real con los alumnos del Conservatorio de Música de Almendralejo.

Todas ellas se articulan alrededor de la ópera 'Carmen', que también se podrá ver en Mérida el 31 de mayo y en otra localidad por determinar antes de verano.

En diciembre, antes de Navidad, se podrá ver también 'Amahl y los visitantes nocturnos'. Esta ópera familiar recrea la noche de Reyes Magos y se pondrá en escena el 21 de diciembre en San Vicente de Alcántara, el 22 en Villanueva del Fresno, el 3 de enero de 2025 en Barcarrota y el sábado 4 en La Zarza.