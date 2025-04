El 'robo de Amazon': les atracan con pistola y cuchillo en su casa tras simular la entrega de un paquete

Rubén Bonilla Badajoz Miércoles, 9 de abril 2025, 07:31 Comenta Compartir

«Paquete de Amazon». Son tres palabras que se escuchan cada vez más frecuencia y que actúa como salvoconducto para que se abren las puertas de las viviendas. Pero el pasado 1 de abril, la falsa caja de la empresa de paquetería venía con trampa.

Dos falsos repartidores tocaron a la puerta de Pedro (nombre ficticio) y contestó su mujer, ambos de edades comprendidas entre los 35 y 40 años, residentes en Montijo y con dos hijos menores. Los cuatro estaban en la vivienda en ese momento: «No esperábamos ningún paquete, pero tenemos una peluquería enfrente y, muchas veces, recogemos paquetes para ellos y al revés. Mi mujer abrió por inercia», relata.

«Eran las 16.00 horas y yo estaba dormido a la siesta en el sofá con mi hija de tres años, cuando me despertaron las voces de mi mujer», recuerda. La entrada de la vivienda tiene un pasillo largo y Pedro rápidamente fue hacia donde estaba su mujer cuando entraron dos hombres con la cara tapada.

«Uno llevaba pasamontañas y el otro iba con gorra, gafas de sol y braga, el primero con una pistola y el segundo con un cuchillo en una mano y la caja de Amazon en la otra», explica.

Al cuestionarle si fueron agresivos señala que apenas le tocaron, pero «al principio, cuando me acerqué a él, me apuntó a la cabeza y el resto del tiempo cuando me alejé, al cuerpo. En ningún momento me tocan, no me empujan, no me dan un golpe». Remarca que sí que hubo un momento de mayor tensión cuando le pidieron que se arrodillara. «Yo le digo que no, porque tengo a la niña dormida delante de él, y él insiste, y como no le hago caso, lo que hace es intentar cogerme la mano con una brida para ponérmela atrás. Es el único momento en el que me toca y yo le quité la mano. Le dije no me vuelvas a tocar, a mí no me vuelvas a tocar. Y se quedó tranquilo, apuntándome con la pistola», cuenta Pedro con calma.

La caja fuerte

Desde la entrada de la puerta hasta el salón hay cinco habitaciones y los dos atracadores insistían en ir hasta el salón. «Podían entrar en cualquier otra habitación, pero es 'pum', 'pum', al salón, al salón, al salón, al salón, y llegados al salón, la caja fuerte, que está ahí, me dicen, está ahí. Me señalan la chimenea».

«Me pidieron dinero y joyas y les dije que yo no tengo nada de eso en casa. Entonces empezaron a decir que abriera la caja fuerte que estaba encima de la chimenea. Tenían claro a lo que venían. Yo no tengo caja fuerte en ese lugar solo un trofeo de caza y lo aparté para mostrarles que no había nada detrás», detalla.

30 euros

Tras ver que no tenían caja fuerte, los atracadores les pidieron a la pareja el dinero que tuvieran. Pedro buscó su cartera y les dio los 10 euros que tenía y su mujer, ante la insistencia de los ladrones, afirmó que tenía 20 euros en su monedero que tenía en el dormitorio.

«Fuimos al dormitorio que se encuentra justo enfrente del de mi hijo de siete años, que estaba dormido en su cuarto, y justo salió por la puerta por las voces del robo», expone la víctima del robo. El atracador metió a la madre y al niño en la habitación para que el menor no les viera y en ese momento fue cuando la mujer pidió ayuda por la ventana, que da a la calle.

«Las voces de mi mujer precipitó la huida y se marcharon con 30 euros. El más joven, el del cuchillo, salió corriendo y más tarde el de la pistola. Yo salí detrás y vi que se separaban. El menor de ellos saltó a un vehículo. Se tira de cabeza con el miedo que tenía», recuerda.

Después de una semana del suceso, la víctima del robo ha ido conociendo detalles y encajando piezas y ya sabe que la pistola era simulada, los autores del robo eran padre e hijo y aunque ahora viven en Toledo antes residían en una localidad cercana a Montijo. Además, fuera de la vivienda les esperaba una mujer en un Mercedes de color blanco para huir del lugar y los tres fueron detenidos en Navalmoral tras atracar una gasolinera en La Garrovilla. Los tres arrestados estaban en prisión provisional el pasado viernes.