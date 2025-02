El riesgo de incendio deja sin barbacoas a cientos de pueblos de toda Extremadura

El riesgo de incendio forestal cambiará los planes de ocio de muchos extremeños para esta semana, y seguramente también para la próxima. De hecho, lo está haciendo ya ... . Ayer impuso la prohibición de hacer barbacoas en 138 municipios, la mayoría del sur y sureste de Badajoz, hoy lo hará en 44 de esa misma zona, y mañana en gran parte de la región, según los mapas diarios de peligro que elabora la Agencia Estatal de Meteorología y publica el Infoex (el plan regional contra los incendios forestales).

En ellos aparece la región dividida en sus 388 términos municipales, y a cada uno se le asigna un color que indica, según define la propia Agencia, «la probabilidad de ocurrencia del fuego así como de la extensión e intensidad del mismo». Ese índice puede ser bajo (verde), moderado (amarillo), alto (naranja), muy alto (rojo) y extremo (morado). Y toda localidad que aparezca en el mapa en morado o en rojo, o sea, que presente un peligro muy alto o extremo, tiene prohibidas ese día las barbacoas u hogueras. En estos casos, no hay declaración responsable que valga, y quien incumpla la norma se expone a ser sancionado.

La Junta cree «muy probable» tener que prorrogar a la próxima semana la vigencia de la época de peligro medio

Esto es así en aplicación del decreto que impone la época de peligro medio durante toda esta semana, de lunes a domingo. Se publicó el pasado 5 de abril, un día después de que la Junta pidiera a los ciudadanos «posponer las quemas de restos vegetales amontonados y no realizar barbacoas». El motivo alegado fue el escenario anómalo de suma de días sin lluvia y temperaturas elevadas, que entraña mayor riesgo de incendio forestal».

Lo normal hasta no hace tanto tiempo era dividir el año en dos épocas a efectos de incendios forestales: la de riesgo alto (habitualmente del 15 de mayo o el 1 de junio al 15 de octubre) y la de bajo (el resto del tiempo). Pero factores como el cambio climático o la acumulación de biomasa en los bosques producto de su abandono por el éxodo rural han motivado un incremento del riesgo de sufrir fuegos, que ya no se circunscribe al verano.

Cada vez más habitual

Y esto a su vez ha tenido como consecuencia que sea más habitual declarar la época de riesgo medio, que es una estación intermedia entre el riesgo bajo y el alto. Es una opción contemplada en la ley desde hace años, pero ahora se aplica más que antes.

¿Y qué implica la declaración de la época de peligro medio? En primer lugar, que el plan Infoex cuenta con más personal listo para participar en los trabajos de extinción. Porque su plantilla se incorpora con las mismas condiciones que rigen durante la época de peligro alto.

Y en segundo término, el peligro medio supone ampliar las restricciones a todas aquellas actividades que entrañan peligro de ignición. Y una de ellas son las barbacoas. También las quemas de restos agrícolas y forestales.

Ampliar Personal del plan Infoex trabajando en un incendio en la región. Hoy

La declaración de la época de peligro medio no implica en sí misma no poder realizar esas actividades. Solo las prohíbe «en caso de que el riesgo meteorológico de incendio sea muy alto o extremo». A fecha de este martes, solo se puede conocer la situación a escala municipal hasta este jueves, porque no había más mapas de riesgo disponibles.

La Agencia Estatal de Meteorología irá publicando los de los días siguientes, siempre elaborados en base a los datos que recogen sus estaciones meteorológicas. En concreto, se tienen en cuenta cuatro variables: la temperatura del aire seco, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas.

Todos estos datos también los analiza el Infoex, que cuente entre sus técnicos con especialistas en meteorología. «A día de hoy, podemos anticipar que la situación de la próxima semana no va a diferir mucho de la actual», avanza la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. «Por tanto –sigue– y salvo cambios imprevistos, es muy probable que se prorrogue por una semana la época de peligro medio».

En cuanto a la posibilidad de adelantar el inicio de la época de riesgo alto, la Consejería afirma que a día de hoy, es una posibilidad que no se contempla.