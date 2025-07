Una revista que analiza Extremadura con mirada crítica

Gloria Jover Jueves, 17 de julio 2025, 14:24 | Actualizado 15:54h. Comenta Compartir

El Especial de Economía Extremeña de HOY se reafirma como un referente del sector en su cuarta edición. Esta publicación ofrece una radiografía actual de la situación de Extremadura en sus principales sectores productivos, y se convierte en una herramienta clave para la reflexión y la proyección de futuro. El acto puso en valor esta publicación que hace una reflexión sobre lo que ha sido el primer semestre del año y una mirada ambiciosa hacia el futuro, así lo ha reflejado Roberto Ledesma, director Territorial de Extremadura en Ibercaja. «Creo que tenemos que detenernos a pensar y a reflexionar sobre cómo evoluciona la encomia, los retos que tenemos por delante y qué oportunidades se están abriendo», afirmó Ledesma. El director también señaló que es importante conocer bien el presente, que es esencial para comprender el futuro.

Ledesma reflejó que en Ibercaja importa lo que ocurre en la región, su gente, el tejido empresarial y el desarrollo económico y social. «Nos gusta decir que somos una entidad diferente, nuestro modelo accionarial es particular y el 100% de la propiedad del banco corresponde a fundaciones, lo que permite que la rentabilidad revierta directamente en la sociedad, por ejemplo, a través de Fundación CB».

Al acto de presentación de la nueva revista, celebrado en el edificio de Ibercaja, también ha contado con Álvaro Rodríguez Guitart, director general del diario HOY y del ABC de Sevilla; José Orantos, director de HOY y numerosos empresarios y representantes de los principales sectores productivos y de investigación de Extremadura.

Durante la presentación de la revista de Economía Extremeña, que ha realizado el diario HOY con el patrocinio de Ibercaja, Alter Enersum, Max Energía y la colaboración de la Junta de Extremadura, y que estará disponible mañana en los quioscos, se han abordado temas clave para el tejido empresarial extremeño: agroindustria, energía, litio o hidrógeno verde, entre otros.

Temas que se han tratado en la mesa coloquio moderada por José Manuel Martín, redactor de economía de HOY, y en la que han participaron Eduardo Fernández, director general de Apis; Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Iberia, y Raúl García, director de Alter Enersum.

La generación de energía y la posibilidad de su almacenamiento repercute en todos los sectores de actividad y ante la pregunta de que si es una mayor eficiencia en los procesos productivos la mejor forma de que la agroindustria extremeña sea competitiva, Eduardo Fernández ha sido claro «a los mercados hay que llegar preparados; no regalan nada». «Evidentemente, hay que trabajar en el coste energético y desde la agroindustria lo hacemos con inversiones que hacen eficientes los procesos y que optimizan y reducen la huella», ha expresado.

El director de Apis aprovechó para demandar que la agroindustria también necesita ayudas y que el precio de la energía que reciben y la disponibilidad de esta es algo que «nos compete a todos» y es «fundamental» y «necesario» para mantener el mercado de una «forma lógica». Eduardo Fernández confesó que es un ilusionado de Extremadura y ha reivindicado el acceso a la energía para poder desarrollar los proyectos.

Almacenar energía

El almacenamiento energético es una de las grandes apuestas para los próximos años en la transición energética. Raúl García ha explicado que hay grandes empresas consumidoras de energía que se encuentran con el problema de que no tienen acceso a la red y a toda la potencia «posible» para desarrollar o planear la expansión. El director de Alter Enersum ha expresado que el almacenamiento mediante baterías de litio «viene a suplir» las debilidades que tiene el propio sistema eléctrico.

Por lo que el litio puede jugar un papel importante en esta transición energética, como el proyecto que tiene Lithium Iberia para extraer litio en una mina en Cañaveral. «Desde hace tiempo, la Unión Europea tiene una apuesta por la actividad, por la economía verde y por buscar alternativas a los combustibles fósiles para reducir las emisiones de CO₂, y por el litio forma parte del primer eslabón de esta pretendida transición energética», ha señalado Ignacio Baños.

El consejero delegado de Lithium Iberia cree en que «está al alcance de la mano» liderar esta revolución industrial y que se convierta en «foco de atracción» para otras industrias. «Pero no debemos quedarnos atrás. Es una oportunidad para generar riqueza y puestos de empleo».

Baños también ha expresado que en 2030 se debería de alcanzar ya el periodo de madurez del litio y para esa fecha «sería ideal» que el proyecto ya estuviera en un proceso de plena explotación y rendimiento».

Otras de las tecnologías que están buscando su madurez y desarrollo en la región es el hidrógeno verde. El corredor del hidrógeno verde tiene un tramo extremeño y es una posibilidad de desarrollo para la región. «Este sistema es un gran generador de energía y para que sea competitivo necesita electricidad a bajo coste y Extremadura es el sitio perfecto».

Buenos datos en exportaciones

Las exportaciones han sido una de las grandes y buenas noticias de la economía extremeña en los últimos años. Ser competitivo desde la región en los mercados internacionales no es fácil, pero, para Eduardo Fernández, «se está trabajando bien». «Cuando hablamos de energía y de transporte, tenemos que entender que el coste diferencial que nosotros tengamos no le interesa a nuestro cliente final», ha explicado. «Lo que no añade valor a tu producto, tenemos que asumirlo como pérdida y hay que sacrificarlo desde tus estructuras». Y añadió que en términos de energía y de transporte, «tenemos que hacer un planteamiento sensato, no un planteamiento aventurero».

Eduardo Fernández también habló sobre el calentamiento global, ya que el sector primario está vinculado. «Nuestro plan de contingencia pasa por ahorrar toda la energía posible y ocasionar el mínimo impacto con el agua que utilizamos. Nuestros agricultores profesionalizan mucho el uso del agua, son sensatos, cada vez más eficaces y trabajan bien. Esto nos ha hecho que el uso de los fertilizantes sea mucho más racional». Además, reclama una mejor comunicación sobre la sostenibilidad y seguridad alimentaria que ya practica el campo extremeño. Defiende que Extremadura es un «paraíso desconocido» con potencial para atraer talento y proyectos innovadores.

Fijar la población al territorio fue otro de los ejes que se trataron. Ignacio Baños ha defendido que el proyecto minero de Cañaveral puede contribuir a evitar la despoblación de la zona rural. Han impartido cursos gratuitos de operador minero para capacitar a la población local y facilitar su inserción laboral. Se estima que el proyecto puede crear hasta 1.700 empleos, tanto directos como indirectos. Los puestos abarcan desde operarios y camioneros hasta ingenieros, abogados o economistas. «Nuestra relación con los municipios es muy estrecha y permanente. Hemos realizado cursos gratuitos de operador minero para los vecinos de la zona con el objetivo de que puedan trabajar en el proyecto en el futuro», ha destacado. Una serie de acciones que harán que proyecto impulse no solo el empleo, sino también la oferta hotelera, cultural y de ocio en una zona actualmente muy limitada en estos servicios.

«Extremadura está en marcha»

El acto concluyó con la intervención de Víctor Píriz, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, quien quiso destacar el papel que juegan espacios como esta revista para generar cultura económica entre la ciudadanía. «Me encanta que se hable de economía, que llegue a todos los hogares de Extremadura y que se cultive esa cultura financiera entre los extremeños, además con artículos tan interesantes como los que he podido leer», señaló. Y subrayó que Extremadura está en proceso de transformación. «Extremadura converge, mejora, tiene capacidad para crecer y lo está demostrando. Nuestra confianza en las empresas, en los emprendedores y, por encima de todo, en nuestra gente, es absoluta».

El consejero defendió que desde la Junta se están aplicando medidas reales y efectivas. «No hacemos política de escaparate. Nuestro compromiso se traduce en acciones concretas, en políticas pensadas para garantizar el futuro de nuestra tierra. Durante años hemos escuchado etiquetas injustas: que aquí no hay jóvenes, ni industria, que somos una región olvidada o desconocida. Hoy estamos aquí para desmontar todos esos prejuicios y demostrar que Extremadura está más viva que nunca».

Entre los argumentos que expuso, destacó la accesibilidad a la vivienda, la posición logística privilegiada de la región y la mejora de las infraestructuras viarias, aeroportuarias y ferroviarias.

«Hoy tenemos en Extremadura 33.051 empresas registradas. Desde el inicio de la legislatura hemos crecido un 0,5 %; 7.268 del sector agrario, 2.539 de la industria, 3.548 de la construcción y casi 20.000 en el sector servicios», aportó datos del tejido empresarial regional.

Además, celebró el auge de las exportaciones.«En 2024 las exportaciones extremeñas crecieron un 8,7 %, frente al 0,1 % nacional, alcanzando los 3.300 millones de euros. Es un éxito exclusivo de vosotros, los empresarios de esta región», expresó.

En cuanto a los retos demográficos, incidió en los programas para retener talento joven como Contrato Excelencia o Atraigo Talento, destinados a que los menores de 30 años puedan quedarse en su tierra.

«Extremadura se transforma. Apostamos por el futuro, por el talento, por la sostenibilidad, por la innovación. Queremos ser y estamos siendo una de las regiones más dinámicas del país. Trabajamos cada día para que Extremadura sea la mejor opción para vivir, invertir, aprender, emprender y formar una familia.Lla política es el arte de lo posible, pero posible ahora, no mañana. Y ese ahora en Extremadura ya está en marcha», concluyó.

