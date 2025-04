«Se respira una impotencia tremenda por la cancelación de los vuelos»

En un invierno 'malo' ha llegado a haber «más de treinta» cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Badajoz por culpa de la niebla. El ... año pasado fue 'bueno', solo hubo «unas cuatro o cinco». En este invierno que en realidad empezó el viernes van «ocho o nueve» cancelaciones por niebla, calcula el personal del aeropuerto, que esta sábado, 23 de diciembre, vivió otra jornada de protestas e indignación que acabó con pasajeros que querían llegar a Barcelona a la hora de comer y terminaron haciendo noche en un hotel de Madrid.

Ha ocurrido en plena 'Operación Salida' por Navidad, una fecha muy sensible en la que el aeropuerto de Badajoz, por culpa de la niebla matinal, ha dejado en tierra a un centenar de pasajeros que esperaban llegar a Barcelona y Palma de Mallorca. Igualmente, los pasajeros que venían en esos vuelos con destino a Badajoz acabaron en Sevilla. Algunos, como Paz López, se han subido hoy al avión a las ocho de la mañana y no han llegado a casa hasta pasadas las cuatro de la tarde. «Hemos esperado dos horas al autobús en Sevilla. Si ya saben que hay niebla, ¿por qué no se anticipan?», se preguntaba agotada tras una mañana de incertidumbre.

Los que volaban hacia Baleares tenían que haber despegado a las 9.50 horas y los de Barcelona a las 10.10. Al final, la niebla impidió que sendos aviones, de la operadora Air Nostrum (Iberia Regional), aterrizaran en Badajoz y por protocolo se dirigieron al aeropuerto de Sevilla.

Javier Alonso, de Barcelona, era la tercera vez que reservaba este vuelo directo entre su ciudad y Badajoz y la primera que tenía un percance por culpa de la niebla, pero otros afectados le contaron que lo que estaba pasando no era nuevo. Y así, compartiendo experiencias y escuchando mensajes confusos que iban recibiendo de viva voz confirmaron que ninguno llegaría a tiempo a su casa. «No entiendo que si en invierno hay problemas de niebla el horario de salida de los aviones sea a las nueve y a las diez de la mañana», se quejaba Javier Alonso, al cual le ofrecieron el reembolso de su vuelo y no se lo pensó. «He cogido el dinero y me he buscado la vida para irme hasta Sevilla, donde ya he comprado otro vuelo». El resto ha seguido a verlas venir.

«A mí me han ofrecido volar mañana (este domingo), pero es que la previsión también es de niebla», decía una mujer a la entrada del único aeropuerto de Extremadura, el cual tiene vuelos directos con Madrid y Barcelona y ahora, de manera puntual, con Palma de Mallorca.

Ampliar Bus con destino a la T4 de Madrid, en el que se montaron quienes querían llegar a Barcelona. Pakopí

Daniel Torné trabaja en Badajoz, pero es de Barcelona y volvía a casa por navidad: «mi plan era estar a las doce allí para comer con mi familia, pero primero me ha llegado un mensaje diciéndome que el vuelo se retrasaba media hora. Luego me han informado de que era por la niebla y que el avión estaba dando vueltas a ver si despejaba. Nos han dicho de todo, que nos llevaban a Sevilla y también que por la tarde vendría el avión, pero luego otra vez que ponían autobús a Sevilla. La otra opción era el reembolso. Pero prefiero asegurar que hoy duermo en Barcelona y estar en casa en Nochebuena». Que fuera víspera de Nochebuena, tensionó el ambiente. «Como mínimo confiamos en que mañana (día 24 de diciembre) pueda estar en Barcelona, aunque yo lo que quería era llegar hoy a las once e la mañana, como ves me conformo con poco», decía Quini, una pasajera que se tomaba con humor su situación y terminó haciendo noche a medio camino.

Han dormido en Madrid

A la una de la tarde los pasajeros de este sábado de ambos vuelos estaban junto a sus maletas esperando un autobús. Primero llegó el que salía hacia Madrid. Al rato el de Sevilla, que transportaría a quienes iban a Mallorca, supuestamente en un avión que les esperaba a ellos solos. A los de Barcelona les quedaban cinco horas de viaje hasta la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez y luego había que intentar buscarles hueco en un puente aéreo hacia Barcelona. Muchos no lo veían nada claro y a las seis de la tarde este segundo grupo, de 42 personas, todavía no había llegado a Madrid, ya que en la parada que realizaron para comer una mujer se extravió y esto aumentó el retraso. Poco antes de las siete de la tarde «cinco o seis» ya tenían vuelo a Barcelona y el resto seguía esperando noticias. Después se confirmaría que al resto le dieron vuelo para el día siguiente, este domingo, por lo que iban a tener que pasar la noche en un hotel de Madrid.

Ampliar Pasajeros en Madrid esperando a ser reubicados en otro vuelo, lo cual no fue posible para la mayoría, que tuvo que dormir en la capital. HOY

Ya desde por la mañana todo apuntaba a que la jornada terminaría mal. «De todo nos han informado de viva voz. La cafetería ya está cerrada, no hay ni pan, un desastre. El ambiente que se respira es de una indignación e impotencia tremenda», se quejaba a mediodía en el recibidor del aeropuerto Antonio Aguirre sin saber aún cómo acabaría el día para él y su pareja.

A su lado, Miguel y Alex Núñez, hermanos, también desconfiaban. «Nosotros somos de Palma de Mallorca, pero se ha casado mi madre y hemos venido a Orellana la Vieja. Íbamos a llegar a las 11.50, pero el vuelo, que creo que ya venía cargado de Mallorca hasta aquí, se ha ido a Sevilla, así que tenemos que llegar hasta allí en autobús. No sé a qué hora llegaré a casa. Al principio había unos bonos para un desayuno, pero se los han dado a los primeros que llegaban. Ya no hay ni agua. Y a ver cómo reclamo yo ahora el dinero del aparcamiento, que tengo el coche en el párking de Aena y me termina a la una de la tarde».