Los regantes extremeños podrán rebajar del 50 al 20% su aportación para obras de modernización La Federación Nacional, que celebra su junta directiva en Don Benito, presenta esta novedad, puesta en marcha ya en otras comunidades autónomas

Los regantes extremeños podrán ver aliviados sustancialmente sus bolsillos a la hora de participar en obras de modernización de regadío. Si hasta ahora era habitual que aportasen el 50% del coste total, esa cuota de participación se verá rebajada sustancialmente para quedarse en un 20%. Por tanto el ahorro se cifra en un 30% Lo acaba de anunciar en Don Benito la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). Esta disminución del coste para los regantes ya se produce en otros territorios como Andalucía y Castilla y León. «Este acuerdo supone un fuerte impulso a los planes de transformación de las explotaciones agrarias en Extremadura, donde aún hay más de 60.000 hectáreas pendientes de modernizar», acaba de expresar Fenacore.

Esta rebaja va a ser posible gracias al uso de fondos de desarrollo rural, explica la federación nacional de comunidades de regantes. Esto se conseguirá gracias a la participación de la Consejería de Agricultura, que aporta el 30% de ejecución de los trabajos, mientras que la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, financia el 50%.

Dice Fenacore que esta rebaja en el coste de las obras para regantes extremeños se va a visualizar en tres proyectos de modernización. Los que vinculan a las comunidades de regantes de la presa de Las Fraguas (en la comarca de Campo Arañuelo) en Cáceres y a los del canal de Montijo y de Orellana, en la provincia de Badajoz. Estas actuaciones vienen a sumarse a los 59,6 millones de euros de otras seis obras de modernización de regadíos en Extremadura, y que forman parte del plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, sostiene la federación de regantes.

En otras regiones limítrofes extremeñas ya se produce este descenso en la aportación de los regantes gracias a la cofinanciación de sus gobiernos autonómicos. Así. en Castilla y León, los regantes han visto reducida su aportación al 24%, ya que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, financia el 26% y Seiasa el 50% restante.

En Andalucía, los regantes ven disminuida su aportación al 30%, puesto que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía paga el 50%.

Fenacore lleva defendiendo desde hace tiempo un modelo de cooperación entre administraciones que «evite la confrontación política y que se centre en iniciativas prácticas que tengan un impacto real sobre la sociedad», ha asegurado Juan Valero de Palma, su presidente.

Ampliar Asistentes esta mañana en Don Benito a una jornada tras la reunión de la directiva de Fenacore. HOY

Valero ha valorado además la labor que su organización lleva haciendo desde hace tiempo y ha remarcado que «seguiremos trabajando para extenderlo a otras comunidades autónomas como una vía que facilite la resolución de retos comunes».

Un ejemplo de este trabajo de diálogo conjunto y entendimiento ha sido la participación de representantes tanto del Gobierno español, a través de la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, la extremeña y exconsejera de Agricultura Begoña García, como de la Junta de Extremadura, con su consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, en la jornada que ha tenido lugar hoy tras la reunión de la Junta Directiva en Don Benito.

«Un modelo de modernización de regadíos para Extremadura, y en la que se han abordado las principales virtudes de estos convenios de colaboración y su desarrollo concreto en el territorio extremeño», concluye.