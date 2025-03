Los referentes del PSOE extremeño evitan respaldar a ningún candidato

En la recta final de unas primarias que a priori parecen reñidas, los principales referentes del PSOE extremeño mantienen su silencio y evitan decantarse por ... uno de los dos candidatos a liderar el partido: el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito.

Hasta la fecha ni el secretario general, Guillermo Fernández Vara, ni la presidenta del PSOE, Blanca Martín, se han manifestado a favor de uno y otra, ni han estado presentes en ninguno de los múltiples encuentros con militantes que tanto Gallardo como Garlito han venido celebrando en casas del pueblo repartidas por toda la región.

Tampoco lo han hecho, de manera pública al menos, los secretarios provinciales de Cáceres y Badajoz, Miguel Ángel Morales y Rafael Lemus, respectivamente. Y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha mantenido la imparcialidad en un proceso de primarias «tras el cual tendremos el PSOE de Extremadura que nuestra tierra necesita para seguir progresando», ha dicho a través de un post en la red social X.

El socialista que ostenta la mayor representación institucional en estos momentos en la región se ha visto obligado a realizar estas declaraciones públicas para defender su neutralidad en el proceso de primarias hasta el final. «Hasta entonces, creo que me he ganado el derecho de no tener que opinar públicamente sobre mis preferencias en este proceso», ha manifestado.

Lo ha hecho en respuesta a la publicación realizada en redes sociales por el alcalde de Olivenza y presidente de la Federación extremeña de municipios y provincias (Fempex), Manuel José González Andrade, en la que situaba a Quintana a favor de la candidata Lara Garlito.

En una foto protagonizada por los tres, González Andrade escribió: «Gracias José Luis por comprometerte en este proyecto. La experiencia y el currículum de Quintana al servicio del Partido Socialista junto a la frescura, las ganas, la capacidad y la fuerza de una mujer, Lara Garlito, para liderar este nuevo tiempo del PSOE de Extremadura».

La foto de la polémica fue tomada el día en el que la vicepresidenta primera de la Asamblea visitó, en el marco de la campaña informativa de primarias, la agrupación local de Don Benito, de la que Quintana es secretario general y motivo por el que, como ha ocurrido en otras ocasiones, los candidatos se fotografían con los líderes locales.

Alta tensión

El presidente de la Fempex mantiene lo escrito, el delegado del Gobierno defiende su derecho a no opinar y el alcalde Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, principal valedor de Miguel Ángel Gallardo, recoge la publicación de uno y otro y resume: 'Cuando lo pides por @aliexpress y cuando te llega', dando a entender la utilización no consentida de Quintana por parte de la candidatura de Garlito.

En el partido se entiende el rifirrafe generado como fruto de la tensión que viven los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura en los días finales que tienen para sumar votos antes de la votación de este sábado, de la que saldrá el sucesor de Guillermo Fernández Vara.

De ahí que se miren con lupa y recelo los gestos de candidatos y seguidores de uno y otra. Especialmente cuando el clima en el que se desenvuelve la disputa es ahora bastante menos cordial que el que marcó el inicio del proceso de primarias, a consecuencia en buena medida del debate del pasado lunes en la sede regional del partido, que estuvo marcado por los reproches que se intercambiaron ambos.