Miguel Ángel Gallardo, el aspirante que va de 'outsider' y reivindica los ayuntamientos

J. López-Lago Domingo, 25 de febrero 2024, 07:48 | Actualizado 09:32h.

Si hay que visitar más de cinco pueblos al día, si una mañana en Badajoz anima el acto una murga y otra tarde en Mérida ... se reserva un salón de bodas y el mitin incluye cante flamenco; si se reparten rosas, chapas y hace falta equipo audiovisual, los mil euros que da el PSOE a cada candidato de las primarias no alcanzan para una campaña que culmina el 2 de marzo. Miguel Ángel Gallardo alquiló un Peugeot blanco hace un mes al que ya le ha hecho cinco mil kilómetros. «Esto (su carrera para hacerse con la secretaría general del PSOE) me está costando dinero». También asegura que existe una caja de resistencia con aportaciones particulares, como la que ayudó a Pedro Sánchez a recorrer España. Al presidente del Gobierno Gallardo no lo nombra en sus actos –a González y Zapatero mucho–, pero se identifica con él mostrándose, pese al poder que atesora, como el candidato 'outsider', el que no apoya el aparato. Por experiencias en el reciente mundo de las primarias, esto parece una baza para ganarse la simpatía de las bases.

Gallardo en realidad está invirtiendo. Sabe que es ahora o nunca. Si el próximo sábado supera a su compañera Lara Garlito y en 2027 bate a Guardiola será presidente de Extremadura. Tan convencido está, que les dice a los militantes que va a crear una base de datos con los méritos y disponibilidad de cada uno. Lo llama «el libro blanco de los consejeros, directores generales de la Junta». Como en toda campaña, hay que prometer cosas. Lo otro es una escuela de formación en el partido para reforzar el municipalismo. Ahí vuelca su arsenal retórico. El municipalismo lo es todo para él. Lo llama «la verdadera política a pie de calle». Gallardo no solo es alcalde de Villanueva de la Serena hace 21 años sino que da amparo a ayuntamientos de la provincia de Badajoz en la Diputación que preside desde 2015. Su contrincante, vicepresidenta en la Asamblea, se mueve en otro terreno político. Estos días ambos se dirigen a militantes que son ediles o aspirantes a ello. «El problema no es la Junta, que la vamos a recuperar, sino los ayuntamientos perdidos: Montijo, Zafra, Campanario...», proclama en sus actos. Noticias relacionadas Miguel Ángel Gallardo, precandidato a la Secretaría General del PSOE «Quiero ser el secretario general del PSOE para ser presidente de la Junta de Extremadura» Miguel Ángel Gallardo, precandidato a la Secretaría General del PSOE «Guardiola se ha cargado la fusión, el mejor proyecto social y económico de la región» Miguel Ángel Gallardo: el manitas que quiere reparar el PSOE «Otros están en el sofá» Prometer y atacar. Como en todas las campañas, hay que tirar dardos. Insiste en que no ve a Garlito como rival sino que vencerla es «un medio» para su objetivo. Lara quiere un modelo de partido «coral», a lo que él replica sin nombrarla que «eso significa que cuando las cosas van mal se diluye la responsabilidad». Y para que las heridas que dejan estas luchas internas se noten menos, las metáforas aparecen a menudo. A las dos secretarías provinciales que no se han alineado con él las llama «reino de taifas», y para deslizar que su rival es una especie de marioneta, habla de que le gusta la gente que echa troncos de leña al fuego y si salta una chispa se quema. «Hay otros que están en el sofá y no se queman», va diciendo por las agrupaciones. Ampliar Gallardo tras explicar su proyecto a los militantes el miércoles pasado en Mérida. J. V. Arnelas 'Volvamos a hacer historia' es el lema de Gallardo. Para esta campaña que asume irá subiendo de temperatura, el partido le da mil euros, una oficina y una pestaña en la web oficial. Luego cada equipo proyecta en redes sus mensajes. «Lo que menos me gusta es que a través de perfiles falsos se manipulen mis intervenciones», comenta estoico a HOY en un receso. A sus 49 años, por primera vez afronta una campaña que lo saca de su pueblo y cuyo ritmo le ha obligado a dormir en hoteles. Ampliar Gallardo posando al final del acto celebrado en el restaurante El Yate de Mérida. J. V. Arnelas El pasado miércoles, pasadas las once de la noche, cerró el día en Villafranca de los Barros, donde lo primero que se dijo es que el secretario de esa agrupación local apoya a Garlito y la vicesecretaria a él. La sala estaba llena. Son encuentros sin relumbrón, pero cada cuatro o cinco días se cambia el formato para reforzar un mensaje. Antes, a la hora de la siesta, Gallardo iba de camino al salón Cúpula del restaurante El Yate, en las afueras de Mérida. Igual que mañana domingo es el turno de los jóvenes, el miércoles tocaba escuchar a las mujeres. La puesta en escena no es algo secundario. Gallardo hizo aparición al son de una bulería de Rocío Jurado y después, en directo, arrancó al cante La Ratita, que entre bloque y bloque entonó fandangos y colombianas con Juan Vargas a la guitarra, gitano asiduo a los actos del PSOE. La Ratita es Pilar Villarejo, concejala de Navalvillar de Pela. Había decenas de cargos municipales, pero también antiguos cuadros del partido que han sido consejeras, senadoras o diputadas. Algunas se llamaban «primas» entre ellas. Si la contrincante insiste en la palabra «renovación», Gallardo posó abrazado a exconsejeras como Eva María Pérez o Lola Pallero, a las que está dispuesto a rescatar para su proyecto. Ampliar La Ratita al cante con Antonio Vargas a la guitarra. J. V. Arnelas Un salón de bodas con la típica lámpara de araña dorada, sus biombos y 150 sillas tapizadas que se quedaron cortas fue el escenario que proyectó el lado más feminista del aspirante a suceder a Vara. Miguel Ángel Gallardo compite contra una compañera cuyo entorno ha dado a entender que ahora toca una mujer. Por eso él, cuya primera foto como aspirante se la hizo solo con mujeres hace ya 80 días, necesitaba volver a dejarse abrazar por el 51% de un censo de 9.600 militantes. Intervinieron históricas como Manoli Frutos y Ana Soguer; Eva Pérez y Nuria Cabanillas; y los jóvenes Alba Barquero e Isaac Tello. Moderó la alcaldesa de Alange, Julia Gutiérrez, más que afín, una fan. «¡Esto es un hombre de los pies a la cabeza!», le espetó. A estas alturas, prácticamente todo el que se asoma a un acto de este tipo se posiciona en la órbita de uno u otra. Cada equipo sube galerías de fotos a las redes sociales y, como decía una militante, «estos días no damos abasto ampliando las fotos para identificar cada cara». Quieren saber hacia quién tira la mayoría del PSOE extremeño.

