Lara Garlito, la candidata que quiere repetir la hazaña de Zapatero y Sánchez

El himno del PSOE es la única música que suena en sus actos, en sus intervenciones nombra a Zapatero y Sánchez, valora el legado de Ibarra y Vara, llama a los militantes con los que se reúne por su nombre, recuerda con emoción a su padre, se enorgullece de su lugar de origen y también de ser mujer. Y nada es casualidad.

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito, quiere ser la próxima líder de los socialistas extremeños. Está convencida de que ahora es el momento de que una mujer tome las riendas de una federación que, en más de 40 años de historia, solo ha tenido dos hombres al mando, y defiende que el partido está preparado para ello.

'Un PSOE para nuestro tiempo' es su lema, el mensaje que está llevando a cada casa del pueblo que visita en una frenética campaña en la que ya ha dejado de contar los kilómetros que ha recorrido. Pero tiene claro que seguirá sumando muchos más hasta el final.

Lara Garlito crece en las distancias cortas porque es en ellas cuando despliega con naturalidad su empatía. Le gusta acercarse a la gente, tocarla, abrazarla y escucharla sin dejar de sonreír. «No la conocía en persona y no sé si la voy a votar o no, pero me ha gustado mucho, es imposible que caiga mal a nadie», decía un militante de la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja tras escucharla el pasado miércoles en el centro cívico de Almoharín.

Resumía así el sentir de buena parte del centenar de militantes de la zona –mujeres, hombres y pocos jóvenes– que, en una tarde desapacible, se acercaron hasta el centro para conocer de primera mano qué modelo de partido propone Garlito y decidir si merece o no sus votos.

Allí acudió la candidata arropada por rostros poco mediáticos del PSOE, ni de entonces ni de ahora. Entre los conocidos, los diputados autonómicos Álvaro Sánchez Cotrina y José Ramón Bello, y el senador Miguel Ángel Nacarino. El resto de los congregados, alcaldes de la zona y militantes de base que se pusieron en pie para aplaudirla cuando hizo su entrada flanqueada por Petri y Toñi, dirigentes de la agrupación local de Almoharín.

En el salón, una foto de la candidata con el puño en alto, tomada el día en que realizó la presentación de su precandidatura en Badajoz, y un taburete para cada una de las tres mujeres. Garlito no llegó ni a rozar el suyo. De pie, ante el público, echó mano de la vocación docente que siempre la ha acompañado y que desarrolló en la UEx, como doctora en Lenguas y Culturas, antes de iniciar su trayectoria política.

Con ella primero desgranó el PSOE fuerte, unido y renovado con el que sueña, «en el que todas las comarcas estén presentes», y se volcó después en clarificar que ella no es la candidata del aparato, ese sambenito que parece que resta en primarias y que no está dispuesta a que le cuelgue su contrincante en el proceso, el alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

«Bono tenía mucha gestión»

Garlito no le nombra en sus discursos ante la militancia. No lo hizo en Almoharín primero ni en Miajadas después, donde abarrotó la casa del pueblo y cerró su jornada de campaña el miércoles más allá de las once de la noche. Pero en sus charlas en uno y otro lado, interrumpidas por aplausos en muchos momentos, marcó sus diferencias con él, rechazó que el municipalismo sea un patrimonio del alcalde de Villanueva de la Serena y dejó claro que no le asustan sus seis mayorías absolutas.

Ampliar La candidata, en una reunión con militantes en la casa del pueblo de Miajadas. ANDY SOLÉ

«Municipalismo es resolver los problemas de la gente y yo lo he vivido en casa desde chica», les recordó a los militantes, porque su padre fue durante una década alcalde de su pueblo, Santiago de Alcántara.

La vicepresidenta de la Asamblea no quiere una ruptura en el PSOE ni un borrón y cuenta nueva. «Estamos aquí para mirar el futuro sin olvidar quiénes nos han traído hasta aquí», dijo, haciendo suyo el legado de Rodríguez Ibarra y Vara. «Pero ahora es el momento de un cambio de liderazgo que haga del PSOE un partido de su tiempo, un fiel reflejo de la sociedad extremeña», defendió, y ella, a sus 39 años, se siente preparada para asumirlo.

«Bono tenía mucha experiencia de gestión, pero Zapatero, flojo, soso y sin gestión según decían, ganó el congreso, las elecciones y revolucionó la política», rememoró Garlito. «Susana (Díaz) tenía mucha gestión también, pero Pedro (Sánchez) ganó y está demostrando lo que es ser un político socialista del momento».

Ella quiere repetir su hazaña y por eso se ha atrevido a dar el paso. «Porque ser mujer ni me da ni me quita, pero soy mujer, soy el esfuerzo de tantas y tantas que soñaron que fuéramos valientes para darlo. Y ahora es nuestro momento, vamos a seguir rompiendo muchos techos de cristal».

Garlito sonrió muchas veces el miércoles cuando la gritaron ¡guapa!, pero se emocionó muchas más cuando mujeres y hombres le dijeron ¡valiente! y le agradecieron que se haya atrevido a dar ese paso. Gane o pierda el próximo 2 de marzo. «No me dan miedo las primarias, después de ellas vamos a tener un PSOE más unido», dijo en respuesta a una pregunta en la casa del pueblo de Miajadas, una plaza no del todo cómoda, pero a la que prometió volver. «Mi primera medida cuando sea secretaria general será visitar todas las agrupaciones».

