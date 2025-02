Red Eléctrica presentará este trimestre la ampliación de potencia para la Plataforma Logística de Badajoz

Dos subestaciones eléctricas para Badajoz y su entorno están comprometidas en la planificación de Red Eléctrica. Así se aprobó en el primer trimestre de 2022: una en Sagrajas y otra en Río Caya, ambas de 400 kV (kilovoltios).

La segunda es la destinada a ... cubrir las necesidades eléctricas derivadas de la ampliación de la Plataforma Logística a partir del año 2026, precisamente las que se han puesto en duda desde el nuevo Gobierno de la Junta, que ha insinuado incluso que se están perdiendo por ello oportunidades de nuevas empresas.

«Tenemos ya prácticamente finalizado el proyecto; desde abril estamos estudiando pasillos y al mismo tiempo se está realizando el estudio anual de avifauna obligatorio», aseguran a este diario desde el operador del sistema eléctrico español cuando se le plantea esta incertidumbre, que no debería existir según Red Eléctrica.

Los plazos que se marcaron en un primer momento apuntaban a finales de 2025 para su ejecución, y desde el operador eléctrico se sostiene que continúan avanzando según lo previsto. «Vamos a empezar a tramitarlo (los dos expedientes de las dos subestaciones y de las líneas eléctricas) ante las Administraciones Públicas en el último trimestre de 2023», detallan. A partir de ese momento, precisan, dependen de que sea «la Administración Pública la que conceda las autorizaciones necesarias para ejecutar la actuación».

Si se cumplen esos plazos, no habría ningún impedimento relacionado con la potencia eléctrica para la instalación de empresas en la Plataforma Logística una vez que se concrete su ampliación. «No hay problemas de suministro asignado a cada parcela ni siquiera para abordar megaproyectos electrointensivos», aseguran fuentes del anterior Ejecutivo regional socialista.

Porque, a día de hoy, lo que no hay es suelo disponible en el espacio para acoger nuevos proyectos industriales. Y es que, aunque suene extraño dado que solo hay una empresa activa, ya no hay terreno libre para que se ubiquen más empresas. El 90% del suelo está ocupado, vendido, reservado o comprometido.

Amazon, por ejemplo, ocupa casi 20 hectáreas, pero Phi4Tech –para su proyecto de baterías de litio–, Grúas Eugenio y Vegenat, así como otras iniciativas que no han trascendido, completan el espacio. Es decir, hasta que no se desarrolle la ampliación no hay posibilidad de albergar más industrias.

Sin embargo, el titular de Economía extremeño generó dudas al asegurar que Extremadura está perdiendo oportunidades porque hay empresas que se quieren instalar en la Plataforma Logística y que no tiene potencia eléctrica para hacerlo. Unas declaraciones que no han gustado en el ámbito empresarial. «No nos parece la mejor forma de atraer inversión» entiende Javier Peinado, secretario general de la Creex, la patronal extremeña.

Tiempos que se solapan

La ampliación de la Plataforma Logística es una idea que lleva prácticamente un año sobre la mesa. Guillermo Fernández Vara, expresidente extremeño, ya anunció a finales de 2022 que había solicitado a SEPES –la entidad estatal de suelo– la cesión de los terrenos aledaños a la plataforma.

Desde el inicio del traspaso de la propiedad hasta que esas 378 hectáreas estén en disposición de acoger empresas pueden pasar cuatro años. En función de ese calendario, el suelo estaría disponible en 2027 y las necesidades de potencia eléctrica con la subestación que tramitará Red Eléctrica antes de fin de año deberán estar cubiertas según los planes del operador eléctrico.