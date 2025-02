Un recurso frena la adjudicación definitiva a Pentación para gestionar el Festival de Mérida

Celestino J. Vinagre Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:13 Comenta Compartir

No hay ganador definitivo para gestionar el Festival de Mérida. Se retrasa por tanto la elaboración de la programación de este año, que debe ... iniciarse a finales de junio. La UTE (unión temporal de empresas) formada por Marquite, Eventísimo y Okapi Producciones, que perdió frente a Pentación, de Jesús Cimarro, por 0,02 puntos el concurso ha presentado recurso. La Comisión Jurídica de Extremadura debe ahora analizarlo y resolver. Si mantiene a Pentación como ganadora, no se sabrá hasta finales de marzo, con lo que Cimarro no tendrá manos libres para organizar el Festival emeritense apenas tres meses antes de su inicio. El concurso podría paralizarse aún más si la UTE acude al juzgado para presentar un recurso contencioso si la Comisión valida a Pentación.

De una forma u otra, lo que es evidente que la gran cita cultural de Extremadura y una de las más importantes del país comenzará este año con los tiempos muy justos, al límite, para la empresa que asuma el desarrollo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tendrá tres meses solamente para cerrar actores, equipos de dirección y, en su caso, elaborar o readaptar textos para las obras que se incluyan en el cartel de esta edición, la 71ª. Como ya indicó HOY el pasado 30 de enero, de nuevo Jesús Cimarro ha ganado el concurso para dirigir el Festival de Mérida. Pero esta vez lo ha hecho de forma muy ajustada. El productor teatral y su empresa Pentación, que gestionan el Festival de Mérida desde el año 2012, recibieron la mejor valoración de la mesa de contratación del concurso del Festival y el consejo rector del Patronato (en el que la Junta tiene la voz cantante) posteriormente adjudicó a Pentación la organización del certamen por los dos próximos años, con la posibilidad de otros dos de prórroga. Pero en esta ocasión, la propuesta de Cimarro superó por 0.02 puntos a la de su competidora final, la de la UTE formada por Marquite, Eventísimo y Okapi Producciones. La UTE ha recurrido esa adjudicación a lo largo de este mes de febrero y, por tanto, el ganador definitivo del concurso queda en punto muerto. No hay empresaria adjudicataria de forma definitiva. La UTE liderada por Marquite, una productora teatral madrileña de Alejandro Colubí y que en otras ocasiones se ha presentado también al concurso, ha presentado recurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura. Es el organismo que ahora debe evaluarlo y decidir. Según fuentes conocedoras del procedimiento, la resolución final sobre el recurso de la UTE no se sabrá hasta la tercera semana de marzo. O quizás la última. Si mantiene a Pentación como ganadora, Cimarro podrá empezar a diseñar la 71ª edición del Festival de Mérida aunque ni siquiera entonces con plena certidumbre porque la UTE perdedora del concurso puede seguir recurriendo, aunque en esta ocasión por la vía contenciosa-administrativa en los juzgados. Si la Comisión Jurídica avala el recurso de Marquite deberá ser la encargada de organizar en tiempo casi récord el Festival, con Cimarro igualmente con la posibilidad de acudir al contencioso judicial. Pentación ha sido la adjudicataria del Festival por 4 millones de euros por este año y el próximo 2026 (4.840.000 euros con IVA), un 21% menos que el coste máximo de la licitación, Hay opción de prórroga -que siempre se ha ejecutado- en 2027 y 2028. La propuesta de la UTE de Marquite era hacerlo por 3.242.372,57 euros, un 36% inferior. Como sucedió en el anterior concurso, en 2021, la competidora de Cimarro propuso hacer el Festival por mucho menos dinero pero Pentación se ha llevado la licitación al sacar amplia ventaja en apartados de producción sometidos a criterios de valoración. De esta forma, por la oferta económica, la UTE ha recibido 33 puntos frente a los 18,02 que se ha adjudicado a Pentación. En cambio, la productora de Cimarro ha sacado mucha ventaja (y con ello ha podido ganar el concurso) al recibir 40 puntos frente a los 25 de su rival en el apartado de criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor. En este apartado, la mesa de contratación valora, por ejemplo, llevar las producciones del Festival a otras ciudades más allá de Mérida y sus extensiones de Medellín, Regina y Cáparra. Cimarro ha propuesto representaciones en Lisboa y Roma. También se valora el plan de medios para darle difusión y publicidad al Festival o representaciones de al menos tres espectáculos de danza en recintos diferente al Teatro Romano emeritense o la valoración de la mejor propuesta de dirección artística y equipo de producción.

