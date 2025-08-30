HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar López Ávila en el parque del Paseo de Cánovas, en Cáceres. CRISTINA NÚÑEZ

Un día de verano con...

Pilar López Ávila, profesora y escritora
«Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Profesora y escritora, no viaja por obligación y cae en la tentación de la cerveza veraniega

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:56

Pilar López Ávila (Cartagena, 1969, aunque reside en Cáceres desde los tres años) no viaja por presión ni por obligación, por eso es fácil ... encontrarla en Cáceres incluso en el verano más profundo. Profesora y recién nombrada catedrática de Biología en el IES Norba Caesarina, es autora de literatura infantil y para todos los públicos. Amante de la naturaleza publica quincenalmente en HOY la columna 'Un pájaro en mi ventana'. Su último libro es 'Un olmo en la ribera'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  3. 3 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios
  6. 6 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  7. 7 Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena
  8. 8 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
  9. 9 Dónde es festivo el 8 de septiembre de 2025: el BOE confirma el primer puente de tres días del nuevo curso
  10. 10 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

«Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»