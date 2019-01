«Hay que insistir para que los niños no dejen la lectura» Pilar López Ávila, con sus dos últimos libros. :: lorenzo cordero Pilar López de Ávila | Escritora La autora acaba de publicar 'Las hermanas de las letras divertidas', un libro que continúa enseñando las grafías a los más pequeños CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 8 enero 2019, 08:11

Pilar López Ávila (Cartagena, 1969, aunque reside en Cáceres desde los tres años) convierte a las letras y los números en los protagonistas de sus historias. Dotada de una prodigiosa imaginación y del don innato de contar, a esta profesora de Biología le cuesta retrotraerse para fijar en el tiempo ese momento en el que empezó a escribir relatos. Seguramente porque lo ha hecho desde siempre y porque para ella es algo tan natural como respirar. López Ávila acaba de publicar 'Las hermanas pequeñas de las letras divertidas' (Bruño), un libro que continúa con el homenaje que esta autora hace a las grafías en castellano en otros exitosos volúmenes como 'Las divertidas aventuras de las letras' o 'Las divertidas aventuras de los números'. Ha firmado una decena de obras y ha publicado sus relatos en revistas y compendios de cuentos de distintos escritores, como 'Quiero ir al cole'. La autora disfruta también de la trayectoria de la obra 'Ayobami y el nombre de los animales'.

-¿Qué aborda su nueva obra?

-Cuenta con las ilustraciones de María Luisa Torcida. Abordo las minúsculas, con cuentos dedicados a los juegos. Como son las letras pequeñas cada una de ellas juega a algo diferente. La a, por ejemplo, juega a tirar aviones, la p juegua con la peonza y la qu juega a un juego que se llama quiquiriqui. La ñ juega al juego de la araña. Se trata de que los niños relacionen los fonemas con las grafías y que vayan conociéndolas mientras leen unos cuentos divertidos. Siempre aparece la letra mayúscula, al final o a lo largo del cuento, para que los niños puedan relacionarlas. El trabajo de la ilustradora es maravilloso y hay también algunos guiños para los adultos que estén junto a los niños leyendo este libro. Por ejemplo en la elle aparece la imagen de la letra subida a una farola bajo un paraguas como en la película 'Cantando bajo la lluvia'. Es muy divertido.

Primeros pasos

-¿Cuál fue su primer paso en la literatura del mundo infantil?

-Escribo cuentos desde siempre, siempre estaba escribiendo alguna cosa. He tenido mucha imaginación y una infancia maravillosa jugando en la calle. El ser madre, el ser docente, aunque soy profesora de Biología en Secundaria, creo que también ayuda, porque estoy en contacto con alumnos. La concejalía de Juventud me premió un cuento hace muchos años, estando yo en la Universidad, en el año 1991 y a partir de ahí me animé a enviar más cosas a distintos certámenes. El primero publicado fue un premio de la consejería de Medio Ambiente. Fue 'La leyenda del pájaro de ceniza'.

-Una de sus facetas más interesantes es la de sus presentaciones, en la que usted despliega todo su encanto. Algunas hechas con la ilustradora Deli Cornejo han sido un éxito total.

-Es un momento de transformación absoluta, porque tanto Deli como yo somos muy tímidas. En la vida real soy mucho más parada, pero una vez que estás allí piensas que hay que darlo todo. El otro día estuve en Salamanca contando el cuento de las hormigas y hasta mis hijos, que estaban allí, me decían que me transformaba.

-¿Cómo evitar que esa cercanía tan natural de los niños hacia los cuentos se destruya cuando llegan a cierta edad y les atraen más las pantallas?

-Hay que seguir insistiendo. Siempre digo lo mismo, el móvil tiene muchas ventajas pero se regala cada vez a niños más pequeños. En la etapa escolar los niños ser familiarizan mucho con la lectura, porque las bibliotecas de los centros son estupendas y están muy bien dotadas y se enganchan a la lectura. Pero llegan los nueve años y en muchos casos pierden el interés hacia la lectura. Los estamos estropeando un poco con tanto móvil, pero no hay que tirar la toalla, hay que seguir fomentando la lectura, seguir con las bibliotecas escolares, que conozcan autores. Mis alumnos se quedan alucinados cuando se enteran que escribo. Creo que es importante contárselo.

-Ayobami le ha dado muchas alegrías, además de ser seleccionado como mejor libro ilustrado por la biblioteca de Nueva York y el New York Times.

-El último premio que se le ha dado a la ilustración, de Mar Azabal, es lo que ha encumbrado al libro, que ya va por la cuarta edición en EEUU y la segunda en España, pero aparte se le habían concedido otras dos medallas: la de oro en los International Latino Book Awards 2018 en Los Ángeles y la de plata en los Moonbeam Children´s Book Award en Michigan. Ha sido un boom y para mí es una gran satisfacción por la temática de que trata.