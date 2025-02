«Recojo a mi hija antes del colegio porque me da miedo que le dé un golpe de calor»

A 35 grados, con abanicos, botellas de agua y dos horas antes de lo habitual. Así han esperado muchos padres de Extremadura a que a sus hijos salieran del colegio este lunes. La ola de calor ha adelantado la salida de los centros educativos, pero ... no para todos los alumnos. Esta mañana han llegado a la Secretaría General de Educación comunicaciones de medidas de flexibilización horaria en 120 colegios, el 13,48% de los 890 que hay.

Ante eso, opiniones para todos los gustos. A algunos la medida les parece perfecta. «Recojo a mi hija antes porque me da miedo que le dé un golpe de calor. Hace varios años ya hubo una época similar y los niños salían sofocados de clase», recordaba Víctor Sereno junto a su hija Enma de 11 años, que estudia en el colegio Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres.

Al mismo centro van los hijos de Isabelle . «La mayor se ha quedado hasta las dos y el pequeño ha salido antes, pero me parece un poco absurdo porque en invierno por la covid y con las ventanas abiertas han pasado muchísimo frío. Por dos días no creo que pase nada por el calor».

Otros lo han dejado a elección de los pequeños.Gema Zubizarreta, madre de una alumna de 11 años, decía que iba a hacer lo que su pequeña quisiera. «La noticia me ha pillado haciendo papeleos y me he acercado al centro para preguntarle si se quiere quedar o no».

Algunos ya habían dejado los deberes hechos y habían llamado a los abuelos. «Mi hija no puede venir y me ha avisado esta mañana. Me parece muy bien porque con este calor ya no se puede hacer nada», comentaba Sebastiana Lancho antes de recoger a su nieto.

Los niños, sin embargo, parece que tampoco se quejaban tanto. «No hace tanto calor en clase», comentaba Héctor, de siete años. Su padre le estaba esperando a las 12.00 en la puerta del colegio Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres.

28 grados en clase

En Badajoz, el calor se notaba un poco más. A las 12.00, la temperatura rozaba los 35 grados y superaba los 28 en el interior del colegio Lope de Vega. El 75% de los niños que estudian en este centro escolar han abandonado las aulas a esa hora, en muchas clases apenas se han quedado cuatro o cinco alumnos. «El colegio no está acondicionado y lo pasan mal», se lamentaba Mari Carmen García mientras esperaba para recoger a su hija, Inés. Unos minutos después salieron ambas juntas. La niña estaba congestionada y sudando. «Dice que está mareada», explicaba su madre.

Como en este centro escolar, en muchos de los de Badajoz se han formado colas a media mañana para recoger a los escolares dos horas antes del horario normal. Los padres aceptan la medida de la Consejería de Educación, pero creen que sería necesario acondicionar los centros escolares para no reducir el horario. «Todavía me acuerdo cuando les recomendaron que se hiciesen abanicos de papel. Y lo dicen políticos en una sala enorme con aire acondicionado. Ellos están en aulas con 25 personas», añade García.

En Mérida también se han visto filas para salir sobre las 12.00. En 3ºB del colegio bilingüe 'Ciudad de Mérida', diez de sus 25 alumnos han salido antes del horario habitual. A las 12.15 horas ya hacía 31 grados a la sombra.

Ese colegio público tiene 475 alumnos matriculados y la clase de 3ºB es una de las agraciadas en el colegio de Infantil y Primaria con un sistema de climatización que como ha adelantado HOY la Junta quiere extender a otros centros extremeños si sus resultados son plenamente satisfactorios.

«Venir a por los niños a las 14 horas con este calor es infernal. Y mira que uno de mis hijos tiene climatización en su clase», comentaba a este diario Roberto Vera, que ha recogido a sus dos hijos, de 3 y 7 años, más de dos horas antes del horario habitual.

A un kilómetro de distancia más o menos, el 'Miguel de Cervantes' también ha visto cómo han salido numerosos niños antes de la hora.

En la comarca de Vegas Altas más de lo mismo. También han sido numerosas las colas a las puertas de los colegios para recoger a los menores antes del horario habitual. El termómetro rozaba entonces los 36 grados en municipios como Don Benito o Villanueva de la Serena y muchos eran los que aprovechaban los espacios de sombra para cobijarse mientras aguardaban a que se abrieran las puertas del centro.

Quejas

Pero en este lunes también ha habido quejas porque los pequeños pierdan clase y por las complicaciones que supone para la conciliación familiar la reducción de horarios. Estos dos asuntos han sido protagonistas en muchas conversaciones. «Me parece bien la medida, pero hay niños que tenían examen y tienen que venir y hemos tenido suerte porque es la última semana. En otro momento o en otros niveles, es más complicado perder clases», comentaba Juan Antonio Márquez, otro padre.

Entre los que han ido a recoger a los escolares había muchos abuelos y algunos padres que han hecho un gran esfuerzo. Es el caso de María que ha pedido permiso en su trabajo. «No quería dejarle con el calor y he pedido el favor».

La mayor queja de las familias es que esta medida no es compatible con la conciliación familiar. Los niños que se han quedado las dos últimas horas en las aulas no tienen esa opción debido a los horarios de sus padres. En algunos casos no saldrán de las escuelas, donde no hay aire acondicionado, hasta las cuatro de la tarde porque deben quedarse en el comedor.

Comunicados por Rayuela

También en varios centros de la región los padres se han quejado de la poca antelación con la que han sido avisados de la nueva medida. Algunos centros estaban enviando a primera hora de este lunes comunicados por Rayuela a las familias. Otros, como el colegio Juan Vázquez de Badajoz, lanzaron el aviso el sábado.

Lo que está claro es que cada centro educativo actúa de una manera. En la región no hay unanimidad para aplicar esta opción recogida en una resolución de la Consejería de Educación en mayo de 2021. Algunos centros la están llevando a cabo desde este lunes, otros comenzarán a aplicarla a partir de este martes y los hay que no lo ven relevante y piensan que es una complicación para las familias. En otros casos incluso están a la espera de que se reúna el Consejo Escolar, el órgano que tiene que dar el visto bueno a esta medida.

Pero también los hay en los que la reducción de horario no la están aplicando ni pretenden hacerlo. «No procede porque la mayoría de los padres trabajan y necesitan que se cumpla el horario habitual para recoger a los alumnos», apunta María José Molano, directora del centro de Educación Infantil y Primaria Castra Caecilia cacereño. «Las familias tampoco nos han manifestado que exista un interés por ir a recoger a los alumnos antes debido al calor», añade.

Sin uniforme

Otros colegios han optado por otras medidas. En el Sagrada Familia de Badajoz (Josefinas), por ejemplo, el centro ha decidido que los alumnos no salgan antes de clase, pero permite que no lleven uniforme. En este colegio, algunos padres han comunicado a la dirección que no llevarían a sus hijos a causa del calor.

Lo que sí es unánime es que independientemente de la decisión de cada centro, los servicios de aula matinal y comedor escolar están garantizados

Cabe recordar que toda la región está este lunes está en alerta naranja. Se alcanzarán 42 grados, el martes 43 y el miércoles 41, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, se prevé que la ola de calor continúe con valores inusualmente altos para este época del año hasta el miércoles.