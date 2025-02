120 centros educativos extremeños permiten a los alumnos salir antes por la ola de calor

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 13 de junio 2022, 12:16 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

La ola de calor adelanta la salida del colegio en Extremadura, pero no para todos los alumnos. Esta mañana han llegado a la Secretaría General de Educación comunicaciones de medidas de flexibilización horaria en 120 centros educativos, el 13,48 por ciento de los 890 centros educativos de la región.

«De momento vemos que la mayoría de los centros son de la provincia de Badajoz, destacando la capital pacense, con 17 centros, cinco de ellos institutos y el resto de Primaria. De Mérida lo han comunicado, a esta hora cinco centros, cuatro colegios y un instituto», indica la Consejería de Educación a preguntas de HOY.

Comunicados por Rayuela

Desde este lunes, muchos centros están aplicando esta reducción del horario por las altas temperaturas. De hecho, algunos estaban enviando a primera hora comunicados por Rayuela a las familias para avisar de que pueden recoger a sus hijos más pronto de lo habitual, por regla general a las 12.00 horas. Algunos, como el CEIP Juan Vázquez de Badajoz, lanzaron el aviso el sábado.

Guadalupe Romero, madre de dos alumnos de este centro, ha recogido antes a sus hijos. «Ahora no estoy trabajando y si les puedo evitar dos horas de calor, se las voy a evitar. Es verdad que antiguamente también pasábamos mucho calor y la jornada era partida, pero antes no había aire acondicionado en casa, así que, si nos dan esta opción, me los llevo».

Gema Zubizarreta, madre del colegio Nuestra Señora de la Montaña, Cáceres, asegura que la noticia la ha pillado haciendo papeleos y se ha acercado al centro. «Mi hija tiene 11 años y le voy a preguntar si se quiere quedar o no, que haga lo que ella quiera».

Sebastiana Lancho se ha encargado de recoger a su nieto en el mismo centro. «Tiene seis años, mi hija no puede venir y me ha avisado esta mañana. Me parece muy bien porque con este calor ya no se puede hacer nada».

La misma edad tiene el hijo de Isabelle: «La mayor se quedará, pero me parece un poco absurdo porque en invierno por la covid y con las ventanas abiertas han pasado muchísimo frío. Por dos días no creo que pase nada por el calor».

No hay unanimidad

En la región no hay unanimidad para aplicar esta opción recogida en una resolución de la Consejería de Educación en mayo de 2021. Algunos centros la están llevando a cabo desde este lunes, otros comenzarán a aplicarla a partir de este martes, los hay que no lo ven relevante y piensan que es una complicación para las familias. En otros casos incluso están a la espera de que se reúna el Consejo Escolar, el órgano que tiene que dar el visto bueno a esta medida.

Lo que sí es unánime es que independientemente de la decisión de cada centro, los servicios de Aula matinal y Comedor escolar están garantizados, tal y como especifican desde el colegio Donoso Cortés de Cáceres. Allí el Consejo Escolar ha aprobado tres opciones que han sido ratificadas por la Delegación Provincial de Educación. Pueden salir a las dos, a las 12.00 o incluso no venir. «La mayoría está viniendo las 12.00 para recoger a los alumnos», indicaban desde este centro educativo.

En otros como el María Auxiliadora y el Moctezuma, también de Cáceres también han puesto en marcha la reducción horaria y se ha podido ver a las puertas de los colegios a algunos padres para recoger a los pequeños, pero también a muchos abuelos para facilitar la conciliación familiar.

Sin uniforme

Otros colegios han optado por otras medidas. En el Sagrada Familia de Badajoz (Josefinas), por ejemplo, el centro ha decidido que los alumnos no salgan antes de clase, pero permite que no lleven uniforme. En este colegio, algunos padres han comunicado a la dirección que no llevarían a sus hijos a causa del calor.

Hay centros educativos en los que esta mañana estaban haciendo gestiones para poner en marcha la medida. Estaban informando a las familias de la reducción de horario después de que el Consejo Escolar ya hubiera dado el visto bueno. «Habrá familias que puedan venir a por el alumno y se acercarán y otras que no por conciliación», comentaba Pilar Jiménez, directora del colegio Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. «En cualquier caso, se garantiza la apertura del centro en su horario y habitual, así como el comedor escolar», matizaba Jiménez.

«Me parece muy bien porque con este calor ya no se puede hacer nada» Sebastiana Lancho Abuela que ha recogido a su nieto

En otros colegios, esta mañana aún no se había reunido el Consejo Escolar para aprobar la medida y en algunos tenían previsto hacerlo este lunes por la tarde.

Pero también los hay en los que la reducción de horario no la están aplicando ni pretenden hacerlo. «No procede porque la mayoría de los padres trabajan y necesitan que se cumpla el horario habitual para recoger a los alumnos», apunta María José Molano, directora del centro de Educación Infantil y Primaria Castra Caecilia cacereño. «Las familias tampoco nos han manifestado que exista un interés por ir a recoger a los alumnos antes debido al calor», añade.

Previsión para el martes y miércoles

Cabe recordar que toda la región está este lunes está en alerta naranja. Se alcanzarán 42 grados, el martes 43 y el miércoles 41, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, se prevé que la ola de calor continúe con valores inusualmente altos para este época del año hasta el miércoles.