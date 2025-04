Comenta Compartir

Quiero comenzar este espacio que desde el Diario HOY me brindáis para reiteraros mi felicitación, en nombre de toda la ciudad de Cáceres, con motivo ... de vuestro noventa aniversario, como ya pude hacer en persona en la gala de entrega de los premios Extremeños de HOY a la que tuve el placer de asistir. Aquella noche me referí a vosotros como 'familia' y no lo hice de manera casual. Cuando alguien trabaja en un proyecto así, con tanta responsabilidad como informar a la ciudadanía, ser críticos con las instituciones, recoger historias personales o aportar reflexiones que nos remuevan como sociedad, realmente creo que es imposible afrontarlo sin volcarse casi tanto como con su propia familia. En este sentido, solo puedo daros las gracias a todos y todas las integrantes de esta 'gran familia' por vuestro compromiso con Extremadura y con Cáceres en particular. Por acompañarnos cada día recogiendo el sentir de la ciudad. Sois testigos de los eventos principales que se celebran, pero también de las pequeñas anécdotas que nos sacan una sonrisa o nos estrujan el corazón con rabia. Vuestras crónicas se convertirán en documentos para la Historia (con mayúsculas) en algunos casos y formarán parte de muchas historias (con minúsculas, pero no menos importantes), en otros muchos. En papel, en digital o en la memoria, todo queda.

Gracias por hacernos estar alerta y no bajar nunca la guardia. Como políticos, nos ayudáis a ser críticos con nuestra gestión, a querer mejorar en las decisiones que tomamos a diario, a replantearnos los escenarios y a tener en cuenta otros puntos de vista. No voy a negar que a veces vuestras palabras 'escuecen', pero es un escozor necesario, que es siempre bienvenido dentro del respeto y la educación. Vivimos en unos tiempos complejos, con mensajes fugaces y titulares que a veces se rigen por la tiranía de los clickbaits; en un momento en el que los selfies son los protagonistas y los vídeos que se esfuman tras 24 horas se cuelan entre nuestros dedos mientras descansamos al final del día tumbados en el sofá; en un momento en el que cualquiera se piensa en posesión de la verdad y en el que los bulos son fáciles de propagar sin esfuerzo aparente. Es precisamente ahora, cuando más anhelamos vuestra labor. Necesitamos un periodismo valiente y libre. Que se lance de cabeza a por buenas historias. Que se tome el tiempo necesario para analizar con calma el contexto. Que no escatime en paciencia, en rigor y en reflexión. Como sociedad, debemos ser críticos y no dar nada por sentado. Por eso es tan importante saber encontrar el equilibrio entre toda la información que recibimos; entre el corta y pega y el original; discernir lo auténtico entre el ruido que solo empaña nuestra mirada; la imagen con filtros de las arrugas necesarias; los mensajes tóxicos de los que alimentan nuestro intelecto; el insulto anónimo en redes sociales de las columnas de opinión firmadas. Por eso es fundamental vuestro y nuestro compromiso. Volver al inicio del especial 90 años anticipando el mañana

